Con 40 casos de activos de Covid-19 en Rawson y Trelew, lejos de la compleja situación que atraviesa la cercana Puerto Madryn con 657 casos activos, la capital provincial decidió reforzar nuevamente los accesos a la ciudad y Playa Unión, el balneario que suele recibir a gran cantidad de personas en jornadas soleadas y temperaturas agradables, como las que se están registrando en la zona.

El secretario de Gobierno, Educación, y Coordinación de Gabinete de Rawson, Carlos Gazzera, afirmó que: “Quienes acrediten motivo, domicilio o residencia en Rawson, podrán ingresar a la ciudad”.

Atento a “la prórroga por 14 días del decreto 855 -que no permite la circulación entre ciudades- siempre que no sea con fines de recreación, pueden ingresar todas aquellas personas que tienen domicilio y propiedades en la ciudad y que así lo puedan acreditar. También podrán hacerlo aquellas personas que constaten la obtención de un turno en los locales gastronómicos”.

Responsabilidad social

“Los preventores, junto a los inspectores y apoyados por personal policial, siguen trabajando en Playa Unión, solicitando que la gente cumpla con las medidas preventivas, como el distanciamiento, el uso obligatorio del tapabocas, y garantizando que no se aglomeren. Esta tarea, que se reforzó en las últimas semanas, ha dado muy buenos frutos, la gente ha entendido, y nosotros desde el Ejecutivo resaltamos esta labor impecable”, señaló el funcionario municipal.

Por su parte, el responsable de Protección Civil de Rawson, Raúl Curín, recordó que “personal de Tránsito y Transporte está apostado en la ruta solicitando el permiso de circulación obligatorio a todos los automovilistas que ingresan a Rawson. De lunes a viernes, como es la ciudad capital y aquí funciona el poder central, vienen muchas personas a trabajar”.

Recordó que aquellos que “tienen permitido circular corresponden a actividades esenciales”, por ello “se les solicitará que den a conocer el motivo de circulación”. Mientras que “el sábado y domingo, si la persona no tiene domicilio en la ciudad, tendrá prohibido el ingreso” a la capital, explicó Curín, al subrayar que “la gente no puede venir a pasar un día en la costa si no es residente de Rawson”.

Playa, no

Por otro lado, el funcionario declaró que “el municipio de Rawson no prohíbe la bajada a la costa o hacer distintas actividades, simplemente acata las órdenes o normativas sanitarias en el marco de la pandemia; es decir, se debe respetar el distanciamiento, no hacer grupos, no compartir mates, esto significa que se puede disfrutar de la costa teniendo en cuenta esas normativas”.

El funcionario remarcó que “hay gente responsable y otra que necesita que uno le haga ver que está incumpliendo alguna normativa. Estas no son disposiciones nacionales; esta pandemia es internacional y nos afecta a todos”.

Supervisión

En tanto, el director General de Inspecciones, Juan Carlos Figueredo, añadió que desde este viernes y durante el fin de semana “vamos a hacer prevención en la rambla en Playa Unión con los preventores, en conjunto con la Policía, para cuidar a los ciudadanos” ante el coronavirus.

“La gente que tenga que venir de otra ciudad, va a tener que tener los permisos correspondientes. Además, le decimos a los vecinos que se cuiden, usen los tapabocas y mantengan la distancia”, concluyó.