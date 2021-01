“Le he planteado al ministro Aguilera que necesitamos resolver los problemas energéticos de la comarca de manera urgente, sabemos que los trabajadores no disponen de los elementos básicos para poder realizar su trabajo y que con el crecimiento de la población los servicios no dan abasto”, explicó Augusto Sánchez, mandatario municipal de Lago Puelo.

Los trabajadores manifestaron su preocupación ante la falta de insumos y la gran cantidad de trabas a la hora de solicitarlos. “Necesitamos una solución para una problemática que empeora cada vez más y nos afecta a todos por igual, queremos resolver los problemas de los vecinos”, manifestó Mauro Ariel Palma Larreburu, secretario general del sindicato de luz y fuerza de la seccional Lago Puelo.

“Ante esta situación una respuesta posible es la obtención de un ATP que garantice resolver lo antes posible la falta de insumos básicos para los trabajadores y para la mejora de los servicios”, propuso el intendente Sánchez.

“Está claro que estamos detrás del mismo objetivo. Nos solidarizamos con el reclamo de quienes brindan el servicio y nuestro primer objetivo es la resolución del problema energético y tiene que ser en conjunto”, aseguró Pol Huisman, intendente de El Hoyo.

Tras la reunión, los intendentes de Lago Puelo y El Hoyo acordaron trabajar junto a los intendentes de Epuyén y Cholila para presentar un reclamo a la Provincia sobre el mal funcionamiento de la energía en la región noroeste de Chubut y pensar un proyecto en conjunto para buscar soluciones a la situación energética que se atraviesa.