Nicolás Prieto y Carlos Catrinao graficaron la realidad de los brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. En temporada alta donde existe una gran peligrosidad de que se produzcan incendios forestales, mantienen una serie de reclamos, fundamentalmente salariales.

"Es una larga lucha, en un año completito pudimos lograr que nos abonen las 3 cuotas que nos debían. Con el tema de los sueldos venimos como todos, atrasados y a la espera de noticias", señaló Prieto. Remarcó además que "estábamos esperanzados en que esto se iba a saldar en agosto pero lo patearon un poco y antes de fin de año logramos que nos salden esa cuenta".

Por su parte, Catrinao agregó: "Se saldó esta deuda que teníamos que no se había cumplido de las paritarias de 2019. Logramos después de una larga lucha que nos paguen eso que nos debían pero nada más, lo otro sigue igual o peor". "Durante todo el 2020 no tuvimos negociaciones colectivas y nuestros salarios van sufriendo devaluaciones y el poder adquisitivo es menor. El costo de vida en general se va a incrementando más, el combustible aumenta cada 15 días y eso repercute en todo", apuntó el brigadista.

"ATE sostuvo un paro de actividades hasta diciembre y nosotros estábamos adheridos, no obstante la seccional Esquel mantiene el paro hasta el viernes 22 y nosotros lo único que estamos haciendo es atender eventualidades ígneas como la de ayer. Si no surge ningún incendio esto está totalmente parado", explicó.

Subrayó además que en materia de insumos y demás recursos "no hay diferencia con las temporadas anteriores, no nos han provisto de indumentaria específica que está haciendo falta porque la última vez que adquirimos fue en el 2015". "De ahí en adelante se han ido reponiendo faltantes que han habido pero no de la indumentaria específica, como para salir del paso, lo mismo que calzado y diversos insumos que son necesarios para el combate de incendios", afirmó.

Asimismo, Catrinao añadió a lo expuesto las dificultades edilicias: "Hay necesidades de todo tipo. Nosotros venimos luchando con la cuestión edilicia hace más de 5 años y seguimos esperando. Estamos en este lugar que son departamentos privados y no está adecuado para que funcione una base de brigada". "Son departamentos chicos, está más para casa habitación o como un edificio de emergencia. En algún momento se va a tener que saldar porque Esquel es el centro político referido a lo forestal y no tenemos base de brigada, siempre anduvimos de prestado", evaluó.