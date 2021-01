Según el pronóstico de The Weather Channel, este miércoles 20 de enero se espera otro día caluroso en Esquel e incluso con ascenso de temperatura.

La máxima se ubicará en 30° C y la mínima rondará los 13° C. Podría haber un aumento de nubosidad durante la jornada, pero eso no hará mermar el calor.

Las elevadas temperaturas se mantendrían al menos hasta el domingo, con valores máximos entre 26 y 30 grados.