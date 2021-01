El Secretario Coordinador de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, se refirió al evento del Rally Argentino que se llevará a cabo en Esquel durante el invierno. Informó que hay empresas de afuera que están interesadas en aportar económicamente para promocionar la competencia y el turismo.

"Van a viajar a Córdoba el Secretario de Turismo y Omar Kovacevich. Me comuniqué con algunas empresas de afuera que han llamado y están interesadas en promocionar el evento. Viajaremos a Buenos Aires con el intendente por otros motivos y gestiones a nivel nacional, pero aprovecharemos el viaje para hablar con los titulares de esas empresas que están interesados en promocionar el evento y la ciudad de manera turística", expresó Taccetta.

Además, el funcionario agregó: "Una vez que tengamos en cuenta cuánto es el dinero que se necesita para financiar, hablaremos con los pares de Trevelin para ver la financiación de nación, provincia y las empresas privadas y ver que colaboremos Esquel y Trevelin en la formulación para que se haga el evento de la mejor manera"

Sobre algunas críticas por los costos, Taccetta respondió: "Escuchamos voces a favor y en contra, como todo lo que hace el Municipio. Lo que se busca es posicionar a Esquel y Trevelin. Generar turismo y posicionar a nivel nacional el destino de Esquel. Es por eso que se está trabajando no solamente que venga en evento. Es bueno que empezamos a trabajar en conjunto".

"Pedimos que viaje el Secretario de Turismo para interiorizarse en los costos. Ver cuáles son los costos y ver cuáles son los fondos que pueden destinar Nación y provincia para este evento. No somos organizadores, solo acompañamos a la organización ayudando en lo que podamos. Ya sea en los circuitos, la maquinaria y la gente para hacer el evento. No es que queremos destinar gran cantidad de fondos como sí lo hicimos en el 2019 donde la totalidad tuvo que financiarse con fondos municipales. En este caso no es así. Es un evento en conjunto", concluyó Taccetta.