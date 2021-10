Un reconocido vecino emprendedor de la ciudad de Esquel, decidió hacer pública una situación que le tocó vivir a la hora de utilizar un servicio de transporte para enviar sus productos a la localidad de Puerto Deseado (Santa Cruz).

En la ocasión, despachó un total de 25 unidades (botellas de salmuera), de las cuales llegaron 16 a destino.

A continuación, el reclamo, expresando su bronca y desilusión:

Me llamo José Omar Barcelona, percibo una jubilación ínfima y ante la posibilidad de aumentar ingresos a mi familia, realizo en forma casera una receta de mis abuelos, confeccionando salmueras.

Más allá de la pandemia que nos ha tocado vivir, persistí en dicha labor y tuve la suerte de que algunos clientes me continúen comprando la mercadería que produzco.

Justamente, en cumplimiento con pedido que me fuera realizado, el día 2 de septiembre de 2021 despaché hacia la ciudad de Puerto Deseado, una caja con 25 botellas de mis salmueras, mediante el servicio de transporte 30 DE NOVIEMBRE S.R.L., sito en calle Avellaneda al 2100 de la ciudad de Esquel.

En dicha oportunidad acordamos, como corresponde, fecha aproximada de entrega en el domicilio de mi cliente y costo de flete mediante N° de guía 04-00001538.

Por razones que desconozco, llegaron a destino 9 unidades menos de las que yo había enviado.

Ante mi solicitud de explicaciones, solo recibí como respuesta del Transporte 30/11 SRL. que no sabían que pasó, pero que no le iban a cobrar el flete al recepcionista del pedido. Siendo este monto inferior al valor de la mercadería que me fuera sustraída por la misma empresa, ya que ellos son los responsables del custodio de puerta del bulto despachado.

Todos sabemos que es factible al transportar botellas de vidrio que alguna pueda romperse. Lo que es inadmisible es que desaparezcan y que no sepan lo que pasó.

Obviamente, como responsable que soy de mis acciones, me comprometí con la persona que me realizó el pedido, de cumplimentar el faltante en el próximo pedido.

Desilusión, bronca y la sensación de sentirme estafado, es lo que me llevaron a redactar esta nota. Lamentablemente, la poca SERIEDAD y EMPATÍA para con la gente de la empresa 30 de Noviembre SRL. es notoria y recomiendo a todos aquellos que deban realizar algún traslado como los que efectúo normalmente, busque otra alternativa antes de contratar a esta, para evitarse disgusto y mala sangre.