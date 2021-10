El Presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Alejandro Wengier, comunicó que volverá a su actividad privada como arquitecto y además, que analiza extender su licencia al cargo.

Wengier tomó licencia el miércoles pasado y en estas horas analizará la situación. "Ser concejal no me bloquea título y no genera que no pueda trabajar de mi profesión. En este momento, la decisión fue abrir el abanico y ver distintas alternativas. Analizar mi continuidad o no de la licencia y ver de acá para adelante, que se van dando cuestiones familiares en la que uno tiene que ir acomodándose", expresó el presidente del Concejo.

Sobre el desgaste en este último tiempo, comentó: "La falta de comunicación desgasta más que el trabajo propio y los problemas que se van dando en la comunidad. Cuando tenés una conferencia de prensa en la que desestima la contratación del transporte te llega un memo solicitando que conforme una comisión para tratar el tema, la verdad que somos poderes independientes. El ejecutivo debería haber resuelto la situación y el legislativo haber ratificado el proceso como corresponde".

"Hay problemas que en vez de ser resueltos, son tirados en el concejo. La verdad que necesitaba tomarme un tiempo para que los problemas no afecten a mis resoluciones o posibles respuestas a la gente. Si puede afectar eso, me tengo que correr porque no puedo dar solución", agregó Wengier.

Sobre el escándalo protagonizado por Tomás Pinto ayer en el Concejo, indicó: "En lo particular, jamás insulté a una persona y no creo que sea una forma ni los modos para avanzar en un diálogo con gente o entre personas que son educadas. Hay gente que está pasando un mal momento y los nervios y la dilatación de algunas cuestiones hacen que uno se ponga más nervioso".

Sobre el cierre, consultado por una posible renuncia a la presidencia del Concejo, respondió: "La renuncia no, porque no creo que sea la forma. Posiblemente pueda ser una extensión de licencia hasta que termine de resolver mis cuestiones particulares y pueda pensar bien sobre las decisiones a tomar y poder avanzar para dar respuesta. Si eso no lo logro, veré después".