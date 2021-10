Ongarato: "Vamos a buscar una salida para los comerciantes que hayan tenido deudas"

Miembros de la Asociación de Comerciantes y Afines de Esquel se organizaron durante la semana pasada para dar a conocer su situación de deudas con la Cooperativa 16 de Ocubre en los meses más drásticos de la pandemia y pidieron una respuesta al municipio.

Sobre esta situación, el intendente municipal Sergio Ongarato manifestó: "No tuve contacto con ellos. Ese tema lo escuché hablar en una reunión hace unos meses con la cooperativa, estaba esta posibilidad de los comerciantes. Personalmente no manejé ese tema. La Secretaria de Gobierno me pone al tanto de este listado y se está trabajando sobre esto".

"Se conversó con la Cooperativa sobre esta cuestión y vamos a buscar la salida con los que hayan tenido un problema serio y deudas con la cooperativa que haga peligrar sus negocios y los puestos de trabajo en su negocios", agregó el intendente.

Por último, Ongarato indicó que: "Esta renegociación de la Cooperativa con Cammesa impone como condición, reconocerle a personas que no hayan podido pagar y a clubes, a entidades, no hablaba específicamente de comerciantes. Se buscó la forma de poder contemplarse la situación de estos comercios que han tenido dificultades para pagar los servicios".