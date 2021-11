Concluyó el juicio por el homicidio de Brian Sánchez ocurrido el 16 de agosto de 2020 en el barrio Sudelco. La Fiscal María Bottini pidió la declaración de responsabilidad de Andrés Alfredo Nahuelpan como autor y a Rita Antinao, Valeria Cayu y Natalia Rosas como responsables del delito de homicidio en grado de tentativa en carácter de partícipes necesarias. La Defensora Pública Valeria Ponce, sostuvo que no fueron demostrados los extremos de la acusación.

La Fiscalía sostiene que se trató de un crimen y no de una “pelea a mano limpia” en la que también existieron agresiones de Brian y de su amigo hacia ellas, tal plantea la Defensa. También rechazó Bottini que Nahuelpán apuñalara a la víctima inmerso en un error sobre los presupuestos fácticos de la causa de justificación de legítima defensa.

Para sostener su postura, la acusadora indicó que “de los certificados médicos de los imputados, emerge que ninguno de ellos tenía lesiones al momento de ser detenido, salvo Valeria Cayú lo que se explica por el accionar reconocido por Antieco, quien dijo que tuvo que ejercer fuerza sobre la nombrada para que cesara en su actitud violenta contra Brian Sánchez quien en ese momento ya había sido apuñalado.”

El papá de la víctima pidió justicia por su hijo al tribunal, dijo que lo ocurrido fue “alevoso, en manada, quiero una pena para los cuatro imputados, una condena justa para ellos. A mi hijo no lo voy a tener mas…”

La hermana de la víctima también pidió justicia “… el daño que ellos causaron es terrible, lo estamos pasando re mal, no puedo dormir por las noches… es un dolor tremendo que ellos han causado, solo quiero justicia y que paguen lo que tengan que pagar. A mi hermano no me lo van a devolver, mi hermano no va a llegar nunca y el dolor va a seguir. Estamos sufriendo…”

La defensora Valeria Ponce, alegó que se trata de un hecho que ocurría de manera dinámica, en la que no hubo uno o varios agresores atacando a víctimas en indefensión. Rechazó que la Fiscalía haya probado los extremos de su teoría del caso. Ponce procuró reconstruir los sucesos planteando un contexto de pelea en el que sus defendidos obraron en el entendimiento de que lo hacían en su propia defensa y la de terceros.

Esta tarde se conocerá el veredicto del Tribunal integrado por los jueces Martín O’ Connor, Martín Zacchino, y Jorge Novarino.