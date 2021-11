La Cámara Nacional Electoral (CNE) indico que aquellos ciudadanos que no hayan emitido su voto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), del pasado 12 de septiembre, de igual manera podrán votar este domingo 14 de Noviembre.

Además, explicaron que los DNI habilitados son: la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, DNI de la tarjeta celeste con la leyenda "NO válido para votar" y sin especificaciones de ejemplar, DNI tarjeta. Sin embargo, el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. El DNI tarjeta que contiene la leyenda "NO válido para votar" y sin especificación de ejemplar, es válido para votar, pero "el DNI en tu celular" no es válido.