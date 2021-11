Matías Taccetta fue electo senador suplente en la lista de Ignacio Torres, quien ocupará junto a Edith Terenzi dos bancas de Chubut en el senado. Esto hace que Torres deje su banca como Diputado Nacional e ingrese al Congreso el ex Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Esquel.

Taccetta visitó los estudios de Red43 y expresó: "Hicimos una muy buena elección, no solo a nivel provincial sino en la cordillera que es lo que mas nos interesa. En Esquel precisamente nos fue muy bien".

En cuanto al camino electoral, comentó: "Cuando se arma la lista, me convocan por segunda vez. Nacho es una persona que vive la política todo el día y es muy estratega a la hora del armado de Juntos por el cambio. Me convocó, lo dudé porque, si bien estaba en el municipio y había un compromiso de quedarme, la convocatoria fue como suplente y para lograr la mayor cantidad de votos en la localidad. Sabe Nacho el conocimiento de la gente sobre mi persona y mi trabajo. Un agradecimiento a él por convocarme desde la primera hora. La gente vota el trabajo a largo plazo, dar la cara y escuchar a los vecinos independientemente del partido al que uno pertenece".

"El trabajo se vio y el acompañamiento de la gente también. La gente vuelca su voto en base a lo que uno da".

Por otro lado, Taccetta indicó cuándo fue el momento en el que se supieron que Juntos por el Cambio podía hacerse fuerte en Chubut: "En 2019 nos tocó perder en Esquel contra el PJ encabezado por Santiago Igon. Sin embargo, veíamos un caudal de votos interesante que nos permitía continuar. En 2019 eran muy pocos los que confiaban, éramos 5 que caminábamos las calles y hoy en día somos un equipo muy grande con mucho acompañamiento de la gente. Yo soy la cara visible en la lista, pero es el trabajo de todos. Es el logro de un montón de gente que ha trabajado y nos ha acompañado".

Sobre la elección del Frente de Todos y Chubut al Frente, analizó: "Se veía venir. Creo que la gente, cuando se cansa o la pasa mal, hay un voto castigo y es lo que se está viendo. A nivel nacional vivimos una crisis que es muy larga y no hablo de este gobierno, sino que viene del anterior al cual pertenezco por afiliación. Hay que ser sincero y decir las cosas como son. La inflación es un problema de hace 6 años o más. Está castigando a muchas familias y el desempleo también es uno de los problemas más grandes. La gente castiga con el voto esperando un cambio y es el que tenemos que dar. Si no, no sirve de nada y dentro de dos años vamos a tener un voto castigo con los que nos votaron ahora. Hay que trabajar para mejorarle la calidad de vida a la gente, dejar de pelearse entre políticos, que no sirve de nada".

"Hay que saber y entender lo que le está pasando a la gente, pero hay que solucionar los problemas, no prometer y no cumplir nunca".

"Desde el PRO éramos muy pocos y lo seguimos siendo, pero siempre con la convicción de ayudar, colaborar y proponer ideas nuevas en base a la juventud. El promedio de edad es muy bajo y Nacho termina siendo el senador nacional más joven de la historia del país. Sabe leer perfectamente lo que es la política. Ana Clara en Comodoro y yo en Cordillera éramos los representantes que mejor imagen teníamos", agregó Taccetta.

De acuerdo al comienzo en el Congreso de la Nación manifestó: "Seguramente viaje en los próximos días para ver cuáles son los pasos a seguir y ponerme a trabajar para presentar proyectos. También hay que discutirlos y buscar consensos para que los demás diputados acompañen y pueda ser ley".

Puntualmente, se refirió al tema de la inflación en Argentina: "Tener que pensar en una ley para bajar la inflación no pasa en ningún país del mundo. El problema que tenemos es de políticos. Tenemos que entender que no se puede gastar lo que no ingresa ni tener continuamente un déficit fiscal, porque hay que financiar con endeudamiento o emisión monetaria. La emisión monetaria termina en inflación. Vivimos en un país con 50% de inflación. , Si cumplimos con lo que tenemos que hacer, no es necesaria una ley, pero lamentablemente en este país es así", consideró.

"Se puede hacer a través una ley para controlar al banco central mediante la modificación de la carta orgánica".

De todas maneras, dejó en claro que seguirá ligado a Esquel: "Es mostrar lo que uno hace. El lugar en el que me toca es gracias a todo el trabajo que se hizo en el municipio. La gente vota porque ve que uno trabaja. Mostrando que uno sigue trabajando para la provincia y para la gente de Esquel, gestionando en Buenos Aires y estando acá. Las comisiones en el congreso son virtuales, no es necesario estar. Las sesiones sí son presenciales, pero me da la posibilidad de seguir viviendo acá y viajar para trabajar cuando sea necesario".

Por último, habló de la posibilidad de ser candidato a intendente en 2023: "Falta mucho, yo soy la cara visible del equipo. La gente en la calle más de una vez me dijo que sea candidato y el intendente mismo lo ha dicho. Creo que hay que pensar en un proyecto y no en una persona. Un equipo de trabajo y un equipo humano que tenga ideas y proyectos. Nadie puede hacer todo en un municipio. Si es una buena opción para la gente, lo termina votando y si no lo es y hay otra mejor opción, bienvenido sea porque va a ser mejor para Esquel".