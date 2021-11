Como se autodefine, "un apasionado por el peronismo", en el día de la Militancia Peronista hablamos con Carlos Malizia para contextualizar por qué se conmemora en esta fecha, tras el primer regreso de Juan Domingo Perón al país.

"La fecha especial es porque es el día en el que regresó Perón. Perón estuvo proscripto durante 18 años; llegó al gobierno en el 45, ganó las elecciones luchando contra una manga de mafiosos como ahora son los del PRO. No el militante de mi ciudad, sino Macri y toda esa manga de delincuentes. Los de mi ciudad nos conocemos todos y son gente de laburo, pero esos son unos mafiosos que responden a otros intereses”, expresó Malizia.

Agregó que: “En el 43, la embajada de Estados Unidos puso una fórmula para competir contra perón y les ganó el pueblo. Volvió a ser relegido en el 52, los mató en votos con el 64% de los votos y bombardearon la plaza de mayo esos mismos delincuentes que hoy empujan. O los hijos o los nietos de esos delincuentes que hoy empujan a la sociedad a dividirse y enfrentarse. Esos mismos tipo bombardearon la plaza de mayo y produjo una hecatombe. Derrocaron a perón y firmaron un decreto que estaba prohibida la marcha peronista, nombrar a Eva porque era una puta, nombrar a Perón que le decían el tirano prófugo. Gestaron millones de mentiras”.

“En este país, si no hubiera estado perón no hubiera habido ni 8 horas de trabajo, vacaciones pagas, aguinaldo, obra social, todos los hoteles de vacaciones para los obreros, la dignidad, la jubilación, la atención de la salud. Todo eso no existía. No existía el Ministerio de Salud, por algo Macri lo derogó. Porque siguen esa línea histórica de ponerse en contra del hombre de la calle, del laburante”.