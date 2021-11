El suboficial José Antieco, integrante del Consejo de Bienestar Policial, dialogó con Red43 en el marco de una movilización que llevó adelante el personal policial en acompañamiento al pedido de recomposición salarial que se realiza en toda la provincia.

En este sentido, Antieco expresó que esta movilización "es para apoyar al Bienestar Policial que se reunió el miércoles y continuará la negociación mañana en Rawson".

"Tenemos mucha incertidumbre, no tenemos nada oficial porque nuestro representante no se acercó a contarnos los resultados de la reunión del miércoles, no sabemos si se va a presentar", expresó Antieco.

Al ser consultado por las expectativas de la reunión el Suboficial Antieco indicó que los policías "quieren vivir mejor, y mejoría en el sueldo. Además está la cláusula gatillo que desde el 2019 no tiene respuestas".

"Vamos a espera hasta el viernes a ver que deciden desde bienestar policial y analizaremos los pasos a seguir", refirió sin descartar la retención de servicios

"El 90% del personal está presente en la marcha, el porcentaje restante está cumpliendo servicio como tiene que ser", concluyó el Suboficial.