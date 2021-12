La canción fue grabada por Bieber como segundo sencillo para su cuarto álbum Purpose. Fue muy bien recibida por los críticos de música y se convirtió en un éxito comercial, al punto de que la revista Billboard la ubicó como novena en la lista de las 25 mejores canciones del 2015 calificándola como “imperdonablemente buena”.



Sorry -como sugiere el título- es una súplica para tener la oportunidad de pedir perdón antes que sea demasiado tarde. Bieber ha dicho que estaba destinada -principalmente- a ser una disculpa al mundo por los numerosos escándalos que fue protagonista; es “el sello final de las disculpas que le estoy dando a la gente, a los medios” dijo a una estación de radio australiana pocos días después del lanzamiento de la canción, aunque, posteriormente, también admitió que era una disculpa a Selena Gómez con quien tuvo una relación.



Es una obra pegajosa y atractiva para los oídos de un público diverso, clasificada como "tropical house" y "dancehall". La letra es de Bieber junto a Julia Michaels, Justin Tranter, Sonny Moore y Michael Tucker





Letra en español de Sorry (Lo Siento)



Tienes que enojarte con toda mi honestidad

Sabes que lo intento, pero no soy bueno con las disculpas

Espero que no se me acabe el tiempo, ¿alguien puede llamar al árbitro?

Porque solo necesito tu perdón una vez más

Sé que sabes que cometí esos errores, tal vez una o dos veces

Por una o dos veces, me refiero a un par de cientos de veces

Así que déjame, oh, déjame redimir, oh, redimir, oh, redimirme esta noche

Porque solo necesito una segunda oportunidad

Sí, ¿es muy tarde para decir que lo siento?

Porque estoy extrañando más que solo tu cuerpo

Ooh, ¿es muy tarde para decir que lo siento?

Si, sé que te defraudé

¿Es muy tarde para decir que lo siento?

Lo siento, sí

Lo siento, sí

Lo siento

Si, sé que te defraudé

¿Es muy tarde para decir que lo siento?

Aceptaré toda la culpa, si quieres que lo haga

Pero sabes que no hay nadie inocente en este juego para dos

Voy, voy y después vas, vas y escupes la verdad

¿Podemos los dos decir las palabras y olvidar esto?

Sí, ¿es muy tarde para decir que lo siento?

Porque estoy extrañando más que solo tu cuerpo

Ooh, ¿es muy tarde para decir que lo siento?

Si, sé que te defraudé

¿Es muy tarde para decir que lo siento?

No solo estoy tratando de volver a estar contigo

Porque estoy extrañando más que solo tu cuerpo

¿Es muy tarde para decir que lo siento?

Si, sé que te defraudé

¿Es muy tarde para decir que lo siento?

Lo siento, sí

Lo siento, oh

Lo siento

Si, sé que te defraudé

¿Es muy tarde para decir que lo siento?

Lo siento, sí

Lo siento, oh

Lo siento

Si, sé que te defraudé

¿Es muy tarde para decir que lo siento?