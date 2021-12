El jueves por la tarde inició una movilización en Rawson, pidiendo que se vete la Ley de Zonificación Minera aprobada el último miércoles. De la misma, participaron más de 3.000 vecinos. Lo mismo ocurrió en Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel, Gaiman, Lago Puelo y otras localidades de Chubut.

Sin embargo, pasadas algunas horas un grupo minoritario inició un incendio en la Casa de Gobierno ubicada en Fontana 50, Rawson. Posteriormente, continuaron en la Legislatura, el Superior Tribunal de Justicia y la plaza central. Por el hecho, Grupos de Infantería reprimieron a los manifestantes y las imágenes rápidamente se viralizaron.

Este viernes, el trabajo en las dependencias públicas afectadas por el fuego está suspendida. La misma medida fue tomada en el Banco de Chubut, por cuestiones de seguridad.

Por su parte, el el Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, envió un mensaje a los trabajadores y expresó: "Me peleé con medio mundo por no entender lo improvisados que fueron en sacar una ley… entre gallos y media noches a espaldas del pueblo, promulgarla a las apuradas como si no supieran que esto podía pasar entre el grupo minoritario de locos, que aprovechan el legítimo derecho de manifestarse en paz para provocar delitos y desmanes", agregó.

Y afirmó: "Nos sentimos desamparados, hubo inoperancia y falta de previsión. El daño que nos causaron no lo puedo mensurar. A pesar de todo esto, la solidaridad de todo el Ministerio Público Fiscal hará que volvamos a resurgir. Gracias los quiero pero estoy muy triste y enojado”.

Fotos: Marcelo Juy (Canal 7) / Diario El Chubut