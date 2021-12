Ongarato no descartó descontar los días por el Paro Ambiental en el Municipio

El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió al paro ambiental de los trabajadores del sector en el marco del rechazo a la Zonificación Minera y explicó que al derogarse, "ya no tiene sentido".

Ongarato afirmó que en la mañana del lunes el SOME "me comunicó que realizarían un paro ambiental, por la Ley de Zonificación Minera que estaba vigente, por lo que no me pareció mal".

Sin embargo, "se me aseguró que los servicios básicos de la Municipalidad iban a continuar. A las pocas horas el Gobernador confirmó la derogación y creí que con eso esta medida no tendría efecto", indicó.

"El paro sigue estando y no se están dando los servicios esenciales, por lo que estamos evaluando que actitud vamos a tomar ante esta situación", sostuvo Ongarato.

En tanto manifestó que la Municipalidad "está paralizada en gran parte. Espero que recapaciten, que se den cuenta cuál es la realidad que estamos viviendo y que no lleguemos al extremo que es muy posible que ocurra, pasa todas las fiestas".

"Vamos a tener hoy y mañana de paro, el jueves faltan muchos, el viernes asueto, sábado y domingo no se trabaja. Vamos a estar más de una semana sin recolección de residuos, sin realizar obras y sin servicios importantes", sentenció Ongarato.

Por último, el mandatario local indicó que no descarta descontar los días no trabajados a los empleados municipales.