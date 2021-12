Minería en Chubut, un punto final mas dos puntos suspensivos

Este martes 21 de diciembre se realizó la sesión ordinaria que estaba en el calendario y que fue cubierta en su totalidad para tratar la derogación de la Ley de "zonificación" Ley XVII 149 aprobada seis días atrás por la misma Cámara legislativa. En esta ocasión de los 8 Bloques -incluidos los unipersonales- que componen la Legislatura de Chubut, se presentaron siete y en solo dos se escuchó la voz de todos sus integrantes.



La sesión fue virtual, y se llegó a labor parlamentaria con cuatro voluntades con el mismo fin jurídico, pero con distintas intenciones políticas, pues era de suponer que aquel Bloque que lograra el tratamiento de su propio proyecto se posicionaría mejor frente a una sociedad expectante.



Pero ante la necesidad de quitar banderas políticas en el debate que exigía una respuesta inmediata hacia la gente, que realizó multitudinarias marchas pacíficas en toda la provincia y que se vieron manchadas con actos violentos que además fueron reprimidos fuertemente por la policía, es que llegó al recinto el proyecto de derogación enviado por el Ejecutivo, quien además fue el promotor de la Ley a derogarse.



Estuvieron presentes 25 Diputados, y más allá de sus fundamentos individuales, no es de menor importancia la postura que tomaron los Bloques en su conjunto.



BLOQUE CHUBUT AL FRENTE



Es el Bloque oficialista y cuenta con 12 integrantes, no logró todas las voluntades para aprobar el proyecto que habilitaba la minería, ya que la diputada Andén votó en contra, Xenia Gabella se ausentó y el legislador Antín también votó en contra hace seis días.



Esta vez, solo se escuchó la voz de dos representantes oficialistas y fueron opuestos en sus declaraciones, mostrando que el tema minero no logra acuerdos internos en este sector del Gobierno.

La diputada cordillerana, Zulema Andén, fue breve pero esas pocas palabras sirvieron para darle la razón a las miles de personas atentas a la sesión que claman por la Iniciativa Popular, a la cual entienden destratada en la Legislatura.



Andén expresó... "Debo dejar en claro y fundamentar mi voto positivo para la derogación de la Ley 128/20 y decirles que en este contexto de presentaciones de proyectos para derogar esta Ley, que también pediría que tengamos en cuenta la iniciativa popular con todas las firmas que pudo reunir el pueblo chubutense. Me siento orgullosa como Diputada cordillerana de haber respondido a los intereses de todos los chubutenses".



Por su parte, el legislador Carlos Gómez, no solo mantuvo su postura en relación a la actividad minera en la Provincia, sino que leyó un comunicado realizado por tres jefes comunales de la Meseta. Realizado esto, justificó en la paz social su voto a favor de la derogación.



Gómez comenzó relatando su participación en la toma de decisión del Gobernador para pedir derogar la Ley: "Le solicitamos fervientemente al Gobernador que escuchara al pueblo que estaba movilizado en paz a los fines de que tomara la mejor decisión y en buena hora que haya decidido de alguna manera escucharnos y escuchar al pueblo"



Luego, leyó el comunicado de los jefes comunales de Telsen, Gan Gan y Gastre en el cual expresaron: "Repudiamos enérgicamente lo hechos de violencia que han sucedido en la Capital de la Provincia y que tuvieron como consecuencia daños irreparables en una importante cantidad de edificios públicos".



"Cuándo nos propusimos como candidatos a jefes Comunales de cada una de nuestras localidades fuimos claros en nuestro diagnóstico y a nuestra propuesta: la meseta central requería la habilitación de la actividad minera que permita a la región salir de su ostracismo, que brinde trabajo y dignidad a nuestra gente. Los vecinos nos acompañaron con la sana expectativa de hacer de la región una zona más habitable para ellos y para sus hijos".



"Luego de muchos esfuerzos se programó que la Legislatura Provincial, por primera vez en la historia, tomara en cuenta a la meseta central como sujetos de derechos estableciendo un plan de desarrollo que garantiza el cuidado de nuestro ambiente y propicia el trabajo privilegiando la mano de obra local".



"Seguimos reclamando el respeto de la voluntad de nuestros vecinos, manifestadas mediante su voto y exigimos el respeto de las instituciones de todos los chubutenses" finaliza el escrito.

Para cerrar su participación, Carlos Gómez, indicó que "en este día tan importante, en nombre de todos los sindicatos que se han movilizado hace un año para llevar adelante el debate de este proyecto de zonificación que está establecido en la Ley 5001, en nombre de todos los gremios, Petroleros Convencionales, Petroleros Jerárquicos, Camioneros, Uocra, Bancarios, Comercio, me voy a dirigir a todo el pueblo de la meseta para darles toda la razón en este posicionamiento que transmite este comunicado y decirles que por eso mismo los Diputados que pertenecemos a la extracción sindical hemos impulsado el debate y hemos aprobado está zonificación para darle a la meseta esa respuesta integradora".



BLOQUE UCR



Este Bloque conformado por dos legisladores se expresó por completo en la sesión resaltando la postura del partido frente al tema minero y criticaron la falta de asistencia a la zona de la meseta.

El Diputado Manuel Pagliaroni dijo que "desde el año 2010 la Unión Cívica Radical viene manifestando que no se encuentran dadas las condiciones económicas, ambientales, las condiciones de los gobiernos que nos vienen administrando, para dar plenas garantías para que se realicen este tipo de explotaciones".



"Seguramente habrá que corregir algunas cuestiones del presupuesto de la Provincia, como lo que decía recién la diputada Saso respecto de lograr una mejora para el sector más postergado de nuestra Provincia. Sin duda es una deuda que tiene la política, que tenemos todos los espacios políticos porque no hemos sabido llevar adelante una propuesta de desarrollo para un sector que está muy postergado. Nosotros entendemos que la política debe siempre escuchar a la comunidad y lo que se va a votar ahora es precisamente eso que todos hemos entendido, que la comunidad está expresando una voluntad y que esa voluntad debe ser ratificada a través de la Ley" agregó el trelewense.



"De ninguna manera voy a juzgar a los legisladores que votaron de manera positiva o de manera negativa como lo hicimos nosotros. Porque entiendo que son todas personas de bien y que han votado convencidos de lo que han votado. En esta misma línea quiero mencionar que no coincido con aquellos que desde la propia política han impulsado propuestas que van en contra de las personas de los legisladores legisladoras que han acompañado de manera positiva el proyecto de zonificación la semana pasada. Entiendo que no se puede entrar una caza de brujas, que no se puede marcar viviendas, que no se puede identificar personas para que sean agredidas y la política debe estar a la altura de las circunstancias y ser parte de buscar soluciones y de garantizar la paz" finalizó Pagliaroni.



Por su parte, la legisladora Andrea Aguilera aclaró que "en ese momento nosotros no solo manifestamos nuestra coherencia como bien lo dijo el diputado Pagliaroni con el mandato partidario, con nuestro discurso de campaña, sino también decíamos que no acompañábamos una Ley que no fue consensuada y una Ley que carece de licencia social".



"Licencia social que no es otra que legitimidad. Legitimidad qué es el grado de aceptación que tiene, de confianza, de credibilidad, no solo de un proyecto sino también de un gobierno. El vínculo entre la iniciativa que se quiere sostener o que se quiere aprobar y la comunidad" añadió Aguilera.



"Esa sanción no solo activó la memoria colectiva de lucha, la memoria de reclamo, sino que convocó a toda la comunidad a ser parte de este reclamo. Mucho podríamos decir de lo que ha ocurrido en estos días en la Provincia del Chubut y no solo nos podemos referir a reclamos sobre la Ley, sino que estamos ante una sociedad que está harta de un Gobierno que tiene una agenda distinta a la de la comunidad. Que está harta de no ser escuchada, que está harta como veníamos diciendo todos estos días, de los problemas comunes de la gente: que no haya clases, que no hay un plan de desarrollo productivo para la meseta ni para ningún lugar de la Provincia del Chubut, qué no hay energía eléctrica, que no haya desarrollo, que no haya servicios de salud y lo que hemos comprobado ahora terriblemente es que no haya seguridad. De todo esto la gente está harta y en este estado de convulsión, en este estado de hartazgo aparece la violencia y con ella aparece la destrucción que por supuesto merece todo nuestro repudio pero que a la vez exige que haya una investigación, exige esclarecimiento, exige justicia. Porque la violencia va en contra de la lucha, va en contra del reclamo legítimo de todos y cada uno de esos vecinos que se manifestaron pacíficamente" criticó la Diputada.

BLOQUE ALIANZA FRENTE DE TODOS



Es el Bloque del oficialismo nacional, quien también propone la actividad minera en Chubut. Está compuesto por seis diputados de los cuales tres votaron en contra de la zonificación, dos a favor y la no participación del sexto aportó a que saliera la norma la semana pasada y hoy derogada.

Hablaron dos diputadas, una para continuar la línea opositora de su espacio y la otra, quien había votado a favor la semana pasa, para respaldar la postura nacional respecto al tema.

La diputada Belen Baskovc comenzó diciendo que "hoy nos encontramos tratando y derogando esta Ley de zonificación minera por el rol miles y miles de vecinos y vecinas que así nos lo han solicitado. Esto es el triunfo de la lucha de un pueblo que trasciende cualquier tipo de bandería política, de especulación y una actitud demagógica".



"Quiero manifestar que desde mi espacio político esta actividad minera en la provincia del Chubut no tenía licencia ni consenso social por eso, en su momento, transmitimos por las vías que corresponden al Ejecutivo Provincial la necesidad de que se garanticen los debates de cara a la gente para que todos los vecinos y vecinas puedan dar su punto de vista".



La diputada Mónica Saso, quien levantó la mano a favor de la minería, ahora arrancó su discurso exclamando el "repudio total a la violencia que se ha suscitado con una parte del pueblo que salió a expresarse pacíficamente en contra del proyecto aprobado y otra porción de la sociedad que lo hizo en forma violenta. Nuestra responsabilidad como cuerpo deliberativo con representatividad es dar respuesta y en ese sentido lo asumimos".



"Por eso estoy aquí y cumpliendo con el deber quiero que me permitan decirles que soy parte de un proyecto nacional y popular que siempre privilegió la generación del trabajo y la igualdad de oportunidades. En esa misma línea es que considero que el desarrollo sustentable de nuestros recursos naturales es una opción legítima para combatir la desocupación. Como también dar la oportunidad a aquellas localidades que históricamente han sido olvidadas, aún teniendo recursos genuinos para desarrollarse" se justificó Saso.



"Quiero proponer que aprobemos una Ley de un fondo de reparación para nuestro pueblo de la meseta, asumiendo el compromiso que en la próxima sesión voy a presentar dicha iniciativa para su tratamiento, esperando que esta Cámara y que toda la comunidad acompañe la propuesta o alguna superadora que esté a la altura" prometió la legisladora.

CHUBUT UNIDO



El Bloque que se conformó en estos dos años de gestión tras las diferencias de sus integrantes con sus pares y que en su mayoría responde a intendente de Trelew, Adrián Maderna. Está compuesto por cuatro integrantes sumando a la exintendenta capitalina Rossana Artero.



La totalidad de este espacio se expresó este martes y fue muy crítico con el proyecto minero y con la gestión provincial, salvo Chiquichano quien aprovechó la oportunidad para repasar su proyecto de explotación de carne de guanaco, como alternativa productiva en la meseta.



Leila Lloyd Jones, la más combativa de este Bloque comenzó diciendo "Llegamos a esta banca porque el pueblo creyó que íbamos a cumplir con el contrato electoral, nada de eso pasó. En una sesión bochornosa y cargada de traición el quince de diciembre quedará en la memoria de todos los chubutenses".





"Sabíamos de los más de diecinueve años de lucha de las comunidades y asambleas en toda la provincia, rechazaron una iniciativa popular con más de treinta mil firmas sin siquiera leerla" criticó a sus pares.



"De las miles de notas que se presentaron no se tuvieron en cuenta los pueblos originarios y comunidades ni siquiera fueron consultados" esgrimió en su discurso.



Lloyd Jones mantuvo su tono al decir "después de cinco días en la calle, en los que el pueblo que fue reprimido, golpeado y hasta ninguneado les demostró que el proyecto de Ley XVII N°149 de zonificación, no tenía licencia social como también se lo habíamos manifestado.



La Diputada finalizó pidiendo "paz social en mi querida Chubut. Más allá que vamos a acompañar en positivo este proyecto que se decidió en Labor Parlamentaria, no estamos de acuerdo con los fundamentos allí expuestos, porque claramente subyace la intención de continuar con la arremetida megaminera que no se condice con el clamor popular, pero lo acompañamos por la paz social".

La exintendenta de Rawson Rossana Artero, también fue crítica en su postura, la cual se había interpretado como a favor de la zonificación pues aportó modificaciones al proyecto que se derogó este martes.



"Era evidente que esto iba a terminar muy mal porque indudablemente el descontento social que se vivía en la sociedad era palpable" dijo y agregó "ante la inminencia de la aprobación de esta Ley, muchos fueron los aportes que yo hice a la comisión, como por ejemplo aportes relacionados con lo ambiental, con los porcentajes en las regalías correspondientes a nuestra provincia. Pero siempre dejé en claro que yo no iba a apoyar esta ley. Estos aportes fueron para frenar el desastre que se proponía".



"Mas grave fue el procedimiento que se utilizó para la sanción de esta Ley al incluirla en forma inconsulta y a último momento en una sesión que estaba desarrollándose sobre otros temas" continuó Artero y sostuvo que "terminamos con la casa de Gobierno incendiada, un Rawson arrasado y una efervescencia popular en continuo crecimiento e incontenible.



Una batalla parlamentaria que después trajo el desastre total. Pero es necesario recordar que esta sanción tuvo origen en una decisión que se tomó en esta cámara que permitió que la semana pasada se habilitara el tratamiento. Esta decisión fue que una sola comisión tratara un proyecto tan importante" criticando a sus pares.



El diputado Tirso Chiquichano, busca todo tipo de oportunidades para seguir mostrando su proyecto de producción de carne de guanaco, y esta ocasión era ideal por la audiencia atenta, y la falta de proyectos para el desarrollo de la meseta.



En ese contexto, Chiquichano les habló, criticó y pidió a sus colegas por su proyecto de Ley, al reclamar "los escucho de nuevo a los compañeros Diputados decir que no hay un proyecto productivo o de trabajo y hace un año y tres meses presente un proyecto productivo de guanaco que va a favorecer a la meseta y no lo han sacado. Sigo escuchando a los Diputados que no hay un proyecto y les pido que el año que viene saquen, porque si no va a pasar muchos años y van a seguir así.



Va a haber amas de mil quinientos puestos de trabajo, sino pregúntenle a la provincia de Santa Cruz, cómo está hoy y como ha logrado bajar el precio de otras carnes, gracias a este proyecto, la Provincia de Santa Cruz ha tenido una buena exportación, hasta de pelo de guanaco. Les pido por favor que para el año que viene me saquen este proyecto donde más de mil quinientas personas van a estar felices y los van a aplaudir"



Finalmente, el legislador trelewense José Gimenez, tal vez fue el mas autocrítico hacia la labor legislativa y las reacciones y consecuencias que provocaron la aprobación de la zonificación la semana pasada.



Gimenez indicó "hoy es un día para mi muy especial, donde mis hijos valoraron la palabra que dijimos de no a la minería y capaz que nosotros no íbamos a ver el daño que estábamos haciendo, pero nuestros hijos si".



"Me solidarizo con los heridos que hubo en cada manifestación, de los dos lados, porque no tendría que haber pasado. Lo podríamos haber evitado, pero decidimos hacer otra cosa y por eso felicito a los que se arrepintieron y hoy derogan esta ley por la paz social de nuestra provincia, de nuestros vecinos.



Muchos de los que están acá, caminaron junto a esa gente que están afuera, pero el pueblo les demostró que cuando se mueve se toman una decisión. Los únicos que se pueden llevar los laureles es el pueblo" finalizó José Gimenez.



La votación se escuchó por los altoparlantes frente a la Legislatura, donde se habían congregado miles de vecinos y vecinas desde distintos lugares de la Provincia. También en miles de computadoras y teléfonos celulares que siguieron la sesión virtual con casi 30 mil reproducciones, y en los portales de noticias que retransmitían lo que ocurría en el Poder Legislativo.



Como lo habíamos anticipado, la totalidad de los presentes que pudieron emitir su voto, lo hicieron a favor de la derogación y volvieron a poner puntos suspensivos en el debate minero, ya que desde el Ejecutivo y con apoyo de sindicatos y fuerzas políticas anticiparon que se trabajará en un nuevo proyecto para genera una consulta popular. Del otro lado, las asambleas que requieren el tratamiento de la Iniciativa Popular, fundamentada en el no a la megaminería en Chubut.



Lo que sí tuvo un punto final, por suerte, fue el clima de tensión social, la violencia, los edificios quemados, los daños colaterales para miles de personas que dependían de los expedientes de investigación que se quemaron en Fiscalía, o los expedientes que daban curso a los miles de trámites pendientes de los empleados público. Por suerte (bis) no se arremetió contra el edificio de Economía, pues hoy no habría base de datos para el pago de salarios.

Corresponsalía Capital.