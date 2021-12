Además, aclaró que está destinado a los eventos masivos y no será prohibitivo para el ingreso del turismo a la provincia.



"Tenemos reuniones pendientes con algunos intendentes para sacar buenas conclusiones" aseguró el funcionario al detallar como se avanza e su implementación.



"El problema no es cualquier evento masivo, se da en eventos particulares donde si se puede exigir el pase sanitario" explicó Puratich y agregó que "es un trabajo en conjunto y depende mucho de la responsabilidad de cada persona, ya estamos a dos años del comienzo de la pandemia y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Hay muchas vacunas, y no hay excusas para no completar el esquema de vacunación. Entonces el pedido del pase sanitario será la motivación que falta para completar el esquema".



Sobre la plataforma para realizar el trámite virtual, el Ministro de Salud, aclaró que está en las dos plataformas nacionales como "Mi Argentina" y "Cuidar" pero aclaró que en un futuro "cuando se pueda reestablecer la conexión y el uso del sistema en el ámbito sanitario, seguramente vamos a poder tener la posibilidad de emitir un documento en PDF para que sea impreso o para que lo lleven en los teléfonos sin más necesidad"