Viviana Agüero es empleada municipal de Trevelin y salió sorteada en uno de los grupos para las 59 viviendas del IPV en el pueblo del Molino.

Su casa, la N°23 fue la elegida para llevar adelante el acto de entrega de llaves y donde se cortó la cinta de inauguración.

Viviana contó que se inscribió en el 2016 porque no tenía trabajo. "Dios me acompañó. Tuve suerte porque estuvo 5 años nomás inscripta", dijo.

"Tengo una hija que hoy no está porque se fue de viaje y estoy sola. Las cosas pasas a su debido momento. Hoy me mudo, en el auto tengo cajas con cosas que cuando me desocupen la caja empiezo a bajarlas", expresó la vecina.

En cuanto al sorteo opinó que: "Fue muy transparente la manera. Mucha gente puede decir, porque salimos muchos adjudicados de la municipalidad, que fue acomodo. Yo noté que fue transparente. Todos los sorteados está bien".

Por último, manifestó: "En el barrio donde vivía antes salíamos a brindar afuera y ahora voy a hacer lo mismo con los vecinos nuevos que tengo acá".