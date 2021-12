El ministro de Salud, Fabián Puratich, confirmo que está reorganizando su equipo de trabajo, a más de dos años del comienzo de la pandemia, y por los hechos acontecidos en el último tiempo, más la tarea de desgaste que vienen produciendo algunos sectores críticos a la gestión.



En "toda esta situación el Estado ha sufrido mucho, porque el Estado somos nosotros, cada habitante de la provincia" comenzó diciendo Puratich, para referirse luego a la situación en la que se está trabajando luego del ataque a la Casa de Gobierno, "estamos con un cuadernito intentando rescatar cada dato posible. Se perdieron los decretos que estaban circulando, entre otros y estamos sin conexión, pero estamos hablando entre nosotros y apoyándonos, porque el Estado no se puede detener, estamos hombro a hombro para salir adelante".



Sobre su continuidad en el cargo, Puratich dijo que "yo me sentí muy responsable en el proceso electoral y me parecía lógico poner mi renuncia a disposición. Después es el Gobernador es quien decide si confía en uno y si ve que tengo la posibilidad de continuar trabajando para seguir adelante. Hace un tiempo me confirmó que voy a seguir".



CAMBIOS EN SALUD



"Hay que reforzar los equipos porque fueron muy difíciles estos dos años y parte del equipo está agotado, por eso hay que ver algunos reemplazos para seguir al ritmo que se quiere y no descuidar la gestión. Ha sido muy agotador todo este proceso desde el comienzo de la pandemia y fue muy complejo, esto genera un desgaste en el equipo, y estamos en ese proceso para seguir trabajando" finalizó Puratich.