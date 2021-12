El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este viernes la entrega de reconocimientos a profesionales de la salud de los distintos Hospitales de la Provincia, en el marco del Día del Médico, por el trabajo realizado en estos últimos años afectados por la pandemia COVID-19.

Acompañaron al mandatario provincial en el acto desarrollado en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno el ministro de Salud, Fabián Puratich, subsecretarios, directores de Áreas programáticas y de Hospitales de la Provincia y médicos reconocidos.

En esta oportunidad, fueron reconocidos los doctores Oscar Giovanelli, del Hospital Santa Teresita; Verónica Álvarez del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia; Fernando González del Hospital Zonal de Trelew; Ariel Urbano del Hospital Zonal de Puerto Madryn; Omar Melgarejo del Hospital Rural de Dolavon; Patricia Laborde y Sergio Cardozo del Hospital Zonal de Esquel.

Y en la oportunidad, también el mandatario provincial efectuó un reconocimiento especial al doctor Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut.

Durante el acto, el Gobernador Arcioni se mostró emocionado y sostuvo que “hoy es un día muy especial, aún estamos en el medio de esta pandemia que no termina y que nos lleva nuevamente a un estado de alerta”, y resaltó que “este reconocimiento cae en los profesionales presentes, pero es extensivo a todos y cada uno de los que trabajaron de forma incansable, siempre dedicándose a la profesión con el altruismo que todos necesitamos de los médicos que conforman la salud pública”.

“Quiero resaltar a todo el equipo de salud porque están a la altura de las circunstancias, trabajando con cada una de las áreas programáticas, con los directores, con los enfermeros, con los médicos, con todo el personal”, señaló Arcioni y manifestó que “muchos hablan de la salud pública, pero pocos conocen del esfuerzo que se necesita, con mucha sinergia, y eso no se logra si no hay compromiso ni valores. Siempre vamos a necesitar más, pero nadie puede decir que el recurso humano con el que contamos en la provincia no está comprometido”.

Asimismo, el mandatario provincial detalló que “llevamos adelante un plan de vacunación de excelencia, mirado y reconocido por gran parte del país. Para esto no sólo se necesita contar con las vacunas, sino diagramar un plan de vacunación, sumado al compromiso, los voluntarios, los médicos, los enfermeros y en este sentido todos colaboraron para que salga de la mejor manera. Por eso yo me siento orgulloso”.

Agradecimiento

A su turno, el ministro de Salud, Fabián Puratich, agradeció el acompañamiento de Arcioni y destacó que “la idea de este reconocimiento salió del Gobernador. Muchas veces se critican cosas, pero nadie puede no reconocer la persona de bien y todo lo que hizo para apoyar la gestión de salud”.

“Ser médico es muy especial y hoy decidimos invitar a algunos en representación de todos los que trabajamos y estuvimos al frente, todos los profesionales y no profesionales de la salud que están dentro de los hospitales”, señaló el ministro.

Y continuando, el funcionario provincial manifestó que “quiero agradecer todo el trabajo que llevaron adelante y el que continúan realizando todos los días. Estamos todavía en una situación compleja y tenemos que seguir cuidándonos y seguir adelante porque nuestro fin último es cuidar a cada uno de los chubutenses como lo hicimos con mucha responsabilidad y compromiso. Esperemos poder seguir encontrándonos para tener una salud más justa y equitativa”.

“Palabras de agradecimiento”

Por último, el ex director del Hospital Zonal de Puerto Madryn, Ariel Urbano, recordó que “a mí me toco dirigir este nosocomio en la pandemia, y la verdad que nos tocó un momento difícil, pero como lo manifesté en su momento cuando dejé el cargo, la única palabra que yo plantee era de agradecimiento a todos”.

Y continuó: “en especial al ministro Puratich, que confió en mí, como a los subsecretarios, y principalmente a todo el personal de salud del Hospital de Puerto Madryn, que siendo un nosocomio chico pudimos triplicar las camas de terapias, logrando que no colapse como en otras partes de la Argentina”.

“Si no hubiera sido por el recurso humano, desde el primero al último, desde el terapista hasta el que limpia, se pusieron la camiseta del hospital, y pudimos atravesar esta situación, porque como siempre digo, es importante formar un grupo de profesionales, pero también un grupo de personas que fueron importantes como el Dr. Norman Casado; el licenciado Jorge Reuque, las contadoras, Soledad Pereyra y Sabrina Tristán y la abogada Miriam Tufaro”, finalizó Urbano.