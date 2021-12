Estalló el verano y estallaron los casos en la Argentina, superando los 50.000 contagios en un día, tal como se registró el 30 de diciembre. Y en medio de las fiestas, el calor insoportable y la crisis económica muchos están a punto de salir de vacaciones.

Una de las dudas que empieza a surgir es qué pasa si una persona que tiene todo reservado/pagado se contagia poco antes del viaje o le avisan que es contacto estrecho y se tiene que aislar.

Bueno, depende. Acá no hay blancos y negros. Hay grises, interpretaciones y políticas que van cambiando al ritmo de la situación epidemiológica y las decisiones de la empresa.

"Lamentablemente no hay una norma específica que contemple esta situación. Por lo tanto queda librado a lo que las partes acuerden", explica Santiago Aramburu, abogado especialista en Derecho del Turismo y creador del sitio www.TurHelp.com.ar.

"Por lo tanto, es importante frente a los niveles de contagio existentes, contemplar dicha situación en la condiciones generales", agrega el especialista.

Al frente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Roberto Amengual señala que “es una política comercial de cada hotel. Pero hay un entendimiento de la situación y por ende, creo que en general se busca la posibilidad de reprogramar en otra fecha”.

Por un lado está la persona que no puede viajar y su argumento es “pagué un servicio que no puedo usar”; por otro el prestador -por ejemplo un hotel, complejo de cabañas o casas de alquiler- que dice “me avisás 24, 48 o 72 horas antes y no puedo volver a vender mi producto”.

“Hay que llegar a un punto de equilibrio en donde los dos pierden un poco, llegar a un acuerdo entre partes ya sea en un ámbito formal o puede ser algo establecido en las condiciones generales de contratación que contemple este tipo de situaciones para las que no hay una normativa específica”, dice Aramburu.

Agencias de Viaje

Hay muchos factores a tener en cuenta, desde el tipo de servicio del que estemos hablando (hotel, vuelo, paquete, excursión, en Argentina en el exterior, etc) a las condiciones a la hora de contratación.

“Hoy no existen las mismas políticas de antes, se ve cada contratación. En tierra hay que ver cada caso con cada proveedor; en compañías aéreas existen todavía algunas tarifas reembolsables o que se pueden cancelar con penalidad muy baja (o sin penalidad), dependiendo de la compañía y destino”, explica Pablo Bazzetti, gerente general de la agencia All Seasons.

Una respuesta similar dan desde CVC Argentina: no es lo mismo un paquete, que un pasaje aéreo o una estadía en un hotel.

“Todos los productos tienen sus propias políticas de cancelación. En general, suelen tener políticas flexibles (no cobran una penalidad pero sí la diferencia de tarifa, por ejemplo). Pero siempre va a depender del tipo de ticket que saque la persona, por ejemplo; hay hoteles que son no cancelables o no reembolsables, o los paquetes al ser un mix de productos implican analizar las políticas de cada prestador”, dicen en CVC.

Por esto es que cada vez más en esa agencia recomiendan contratar un seguro de viajes que incluyan esta posibilidad de que una persona sea positivo Covid antes o durante el viaje y se le cubran algunos de estos gastos.

El abogado Santiago Aramburu también señala la la posibilidad de contratar seguros Covid -tanto para prestadores como para viajeros-, que cubran este tipo de situaciones y ayuden en casos en los que el viaje se trunca.

"Las condiciones de cambios y cancelaciones están indicadas al momento de la compra y pueden ser diferentes en cada caso. Si el pasajero compró un ticket con cambio de fecha sin penalidad ni costo podrá hacer la reprogramación dentro de lo que establezcan las condiciones. Nosotros desde Volalá siempre recomendamos comprar con tarifas flexibles", dice Magalí Álvarez Howlin, gerente de Marketing.

Líneas Aéreas

En caso de ser positivo, en Air France - KLM permiten cambiar gratis el pasaje para viajar dentro de los 4 días siguientes al último día de la cuarentena, dentro de la misma cabina. Tampoco se cobra diferencia tarifaria.

Más allá de un caso Covid positivo, todos los pasajes con fecha de viaje de ambas aerolíneas europeas, hasta el 30 de junio de 2022 son modificables y reembolsables sin costo (no se cobra penalidad pero puede aplicar diferencia de tarifa).

En Iberia frente a un positivo, solicitan enviar un correo electrónico a salud@iberia.es indicando en el asunto: Salud + localizador de reserva + la opción elegida de “cambio” o de “bono”.

Hay que adjuntar un comprobante que acredite el motivo (Justificante o certificado médico; Justificante o certificado de las autoridades; declaración Jurada con lugar, fecha y firma, exponiendo los motivos por los cuales no se puede viajar.

¿Cuáles son las opciones en Iberia? Cambiar el pasaje para otra fecha sin penalización; o pedir reembolso en forma de bono y utilizar el importe del ticket durante los siguientes 14 meses.

En Aerolíneas Argentinas permiten cambios, pero la condiciones dependen de la fecha de emisión del pasaje y de la fecha de vuelo.

Por ejemplo, para pasajes emitidos entre el 2 de junio y el 30 de noviembre de 2021 desde/hacia todos los destinos podrán realizar el primer cambio sin cargo de penalidad, abonando solo la diferencia de tarifa (si la hubiera). Ese cambio debe realizarse antes de la fecha del viaje. Si el ticket se compró en una agencia de viajes el cambio deberá tramitarse en la agencia; si se compró en Aerolíneas Argentinas, hay que llamar al Call Center (0810-222-86527), al whatsapp o en las sucursales.

Todos los pasajes de JetSMART permiten cambios de fecha, ruta y nombre, pagando por el servicio por el cambio y diferencia de tarifa.

En la brasileña Gol, ofrecen cancelación con reembolso, cancelación conservando el monto como crédito o cambio de fecha de la reserva sin costo adicional,

El tipo de pasaje adquirido tiene mucha importancia en estas situaciones. Por ejemplo, en American Airlines señalan que el pasaje de tarifa Económica Básica comprado a partir del 1 de abril de 2021 no es reembolsable ni modificable.

Fuente: Clarín