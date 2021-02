Corre con el corazón, que no sabe de límites. Es defensor a capa y espada de la ciudad de Esquel y sus alrededores porque en esta región se puedan organizar competencias maravillosas. Horacio Broggi quiso estar presente en el Medio Maratón al Paraíso aunque los 21 km no es su fuerte. Hay una técnica y una preparación que él no la sabe. Al menos díjo que no la sabe. Sin dudas tiene que estar en una mesa chica discutiendo políticas de desarrollo para la región. Hay que convocarlo. La experiencia de sus tantos viajes le dan un plafón necesario para el armado de un verdadero turismo deportivo.