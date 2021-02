El equipo de la Subsecretaría de Industria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, a cargo de Leandro Cavaco, junto a referentes de la Patagonia mantuvo reuniones virtuales con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Nación para gestionar los diferentes instrumentos y líneas de financiamiento para la reactivación productiva MIPyMES en Chubut.



Puntualmente trabajaron acerca de los créditos directos no bancarios para Cooperativas y MIPyMES con una tasa subsidiada fija del 18%, destinada a proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e instalaciones.

Financiamiento bancario: líneas de créditos para mediano y largo plazo, con tasas subsidiadas que rondan entre el 22% y 25%, y un monto que ronda entre los $50 millones y $250 millones; Líneas específicas y bonificación extra de tasas para PyMES exportadoras, con tasas subsidiadas desde el 4% al 4,5% con acceso a monto total desde u$s 200 mil a u$s 300 mil; Desarrollo productivo federal: financiamiento con cupos especiales por provincia, en el caso de Chubut el monto total disponible es de $400 millones y la tasa fija subsidiada es del 22% y Cupo del 20% y bonificación extra de tasas para PyMES lideradas por mujeres.



Emprendimientos del Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC)



Asimismo, participaron de la reunión “Mesa de Ayuda: PAC EMPRENDEDORES - REACTIVACIÓN PRODUCTIVA para Entidades Especializadas en Apoyo Emprendedor”, realizada con la finalidad de continuar con el proceso de acompañamiento a los emprendimientos aprobados en el Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC) Reactivación Productiva.



Junto a diversas Entidades Especializadas en Apoyo Emprendedor (EEAEs) vinculadas a los emprendimientos que se unieron en esta convocatoria de diferentes provincias del país, pudieron conocer, conversar y realizar consultas puntuales para lograr el mejor desarrollo de cada emprendimiento seleccionado.



Cabe destacar que Chubut participa como incubadora de empresa, acompañando a Kostén de Epuyén, emprendimiento seleccionado en esta oportunidad, dedicado a la producción sustentable de cultivos hidropónicos.



Para cualquier duda o consultas sobre líneas de financiamiento, comunicarse via e-mail a herramientasfinancieraschubut@gmail.com