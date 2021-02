Escuela 713: "Desde lo edilicio estamos igual que en diciembre del año pasado"

Claudio Ferrero, director de la escuela 713, se refirió a la situación del establecimiento educativo y aseguró que no hubo grandes avances en el último tiempo. "Desde el punto de vista edilicio la escuela está igual que en diciembre del año pasado", sostuvo.

"Lo único que pasó es que el municipio desmalezó el terreno, los alrededores, el frente y demás, en función del convenio que firmó el Ministerio con los municipios. Por lo que me enteré a través de declaraciones de Matías Taccetta el Ministerio aún no depositó ese dinero y se hizo con fondos propios", aseveró el directivo. "Si bien tuvimos reuniones con Julio Ruíz, Matías Taccetta, Evelyn Austin y Claudio Tardón y establecimos los trabajos a hacer en la escuela, no se pudo avanzar. A fines de diciembre que se hizo ese trabajo y después nada", precisó Ferrero.

La calefacción es uno de los grandes inconvenientes de la escuela 713 y al respecto el director señaló que "seguimos con los trabajos inconclusos. El verano te soluciona todos los problemas de calefacción pero si la escuela sigue en estas condiciones cuando empiece a hacer frío vamos a tener problemas".

Consultado por el protocolo para la vuelta a las aulas, consideró: "Información oficial no tenemos nada, los directivos y supervisores estamos de licencia anual hasta el 10 de febrero, lo que sabemos es lo que se difunde por los medios". Por lo que conocen "la aplicación del protocolo es factible pero trae complicaciones de las que no se habla, por ejemplo si vamos a dar clases a la mitad de un curso, duplicaría la carga horaria de los docentes para poder darle clases a la otra mitad del grupo". "Nosotros hemos recibido una partida de $50.000 para elementos de bioseguridad, está a disposición y la vamos a utilizar. Creería que no habría problema", apuntó.

También destacó que es necesario "instruir al personal para la limpieza de las aulas periódicamente durante el día y el uso de elementos y medios de protección".

En este contexto, Ferrero advirtió: "Se habla de iniciar las clases el 1° de marzo, pero también está dicho que hasta el 1° de abril los egresados tienen tiempo de terminar su 2020. Por lo tanto en el contexto sanitario en el que estamos es muy complicado pensar en superponer las 2 instancias". "En borrador uno piensa que conviene terminar con los chicos que están egresando para poner la energía en ellos que son los más perjudicados en esta situación y después ver cómo comenzar con el resto de los cursos", argumentó.

Por último, recalcó: "Estamos en una gran incertidumbre". Afirmó que no tenía previsto reunirse con Florencia Perata, que se encuentra en la ciudad, ya que no han tenido comunicación: "Uno puede decir no me llamen, estoy de vacaciones, pero por otro lado los tiempos acucian, son cosas que hay que discutir de manera más o menos rápida en función de empezar en los tiempos que se está diciendo".