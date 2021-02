La familia de Maximiliano 'Kuty' Méndez, que fue asesinado el 21 de diciembre de 2019, continúa pidiendo justicia luego de que se suspendiera la audiencia preliminar de la causa por tercera vez.

Ariel, hermano de la víctima, explicó: "Entre toda la familia decidimos salir a los medios porque a un año y 2 meses de lo sucedido, nos han suspendido 3 audiencias, una en agosto, otra en septiembre, de septiembre a febrero no tuvimos ninguna novedad y ahora en febrero nos habían dado fecha y nos suspendieron por mala comunicación. El abogado defensor es una persona de riesgo y desde la casa estaba por medio de zoom, había mala comunicación, no se escuchaba lo que preguntaba y el juez decidió suspenderla". "Hay una falta de respeto hacia la familia, a nuestro dolor. Como familia cada vez que tenemos que enfrentar esta situación es muy doloroso porque es revivir lo que pasó, ir a ver a la persona que nos lo arrebató y cada vez es más difícil".

"No tenemos respuesta de la justicia. No es posible que en un año y dos meses una persona que cometió un homicidio no esté condenado. Agradecemos que por lo menos está preso y esperaremos hasta el juicio", señaló Ariel. En cuanto a las pruebas, recalcó que "están los videos, están las muestras de sangre, ya está todo presentado. Tienen que poner fecha y yo creo que la próxima vez antes de realizar la audiencia comprobar si la comunicación es buena o no. No fue algo leve, fue algo muy grave lo que pasó".

"Queremos que se conozca lo que está pasando, que la sociedad sepa lo que estamos viviendo y ver si se puede agilizar".

"Ahora están de paro y no nos dieron ninguna fecha cercana, no sabemos cuándo va a ser. Tenemos que quedar a la espera de que nos avisen", planteó. Además, contó que no eran debidamente notificados de las audiencias: "Nos llamaban a las 8 avisando que teníamos audiencia a las 9, fue una queja que realizamos y esta última que pasó nos notificaron".

Recordó que "se pide perpetua, el fiscal Forti con la doctora Monges llevan el homicidio y ahora habrá que esperar que respondan. El fiscal presentó la nota pidiendo una nueva audiencia y ahora hay que esperar que la reprogramen".

"Nuestro pedido de justicia es pacífico, nosotros llamamos a los medios y tratamos que la gente del pueblo sepa lo que estamos viviendo pero siempre en paz. Necesitamos la fecha de la preliminar".

Por su parte, la mamá de 'Kuty' agregó: "Que sepa el pueblo lo que hoy estamos viviendo como familia. Yo como mamá lo puedo decir. No es fácil levantarme una mañana que me llaman que tengo audiencia y mirar a los ojos a la persona que me arrebató la vida de mi hijo". "Lo sentí como una tomada de pelo porque pensé que después de 5 meses íbamos a tener la respuesta que estábamos esperando", argumentó.

"Cuando nos levantamos y vamos a Tribunales vamos con la esperanza de traer una respuesta buena. Estamos esperando una preliminar para poder pasar al juicio y tener un poquito de paz, no podemos hacer un duelo como es debido porque cuando queremos empezar a avanzar viene la audiencia y vuelve todo a la memoria", continuó. Asimismo afirmó que el sentimiento familiar es que "están violando nuestros derechos": "Tenemos un dolor, una herida muy grande, yo como mamá lo digo. Tengo un dolor muy fuerte en mi corazón y cada mañana me tengo que poner de pie para hacer esto que estoy haciendo, pedir justicia".

"Pido justicia y que la persona que me arrebató la vida de mi hijo esté donde tenga que estar porque esto se está alargando mucho".

"Entendemos el tema de la pandemia, que mucha gente de Tribunales está aislada, pero tienen que entender el dolor que nosotros llevamos, nuestra vida como familia cambió el 21 de diciembre de 2019 y queremos que esto avance, que no sea una carpeta más que queda en Tribunales. Que el juez vea que nosotros lo hacemos porque nosotros nos sentimos mal, yo le pido al señor juez que esto avance. Si esto sigue encajonado ahí va a llegar a fin de año y todavía no vamos a llegar al juicio", enfatizó. "Doy gracias a Dios que esta persona está detenida, porque qué difícil sería para nosotros si estuviera suelto hasta el día del juicio como veo que pasa en otros lugares. No le deseo ni a mi peor enemigo que me toque vivir lo que a mí me tocó vivir", añadió la madre de Maximiliano 'Kuty' Méndez.

El pedido de justicia continúa.