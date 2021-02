El Ministerio de Salud del Chubut recuerda a la comunidad provincial que según lo establecido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), los distintos test para COVID-19 que se encuentran actualmente disponibles son únicamente de uso profesional y deben realizarse en condiciones e instalaciones adecuadas, por lo cual son de venta exclusiva para laboratorios de análisis clínicos debidamente registrados.

La información brindada a través de la Dirección Provincial de Fiscalización y Matriculación, y el Departamento Provincial de Fiscalización de Farmacias, de la cartera sanitaria chubutense, está relacionada con el hecho de que en los últimos días se registró en la ciudad de Comodoro Rivadavia que entidades no autorizadas están publicitando la venta de supuestos test para la detección del COVID-19.

Productos de uso médico

En tal sentido, el Ministerio de Salud provincial considera necesario destacar que todos los test para la detección del COVID-19 son clasificados por la ANMAT como “productos médicos para diagnóstico de uso in vitro”, y sólo pueden ser realizados por profesionales de la salud idóneos, bajo estricta indicación médica.

Un test inadecuado, o realizado en condiciones inapropiadas, podría pasar por alto a pacientes con infección activa, o diagnosticar falsamente a pacientes que no presentan la enfermedad, lo que representaría un obstáculo para los esfuerzos de control de la enfermedad que se están realizando desde los distintos equipos sanitarios nacionales y provinciales.

Debido registro

Finalmente, se advierte que aquellas entidades que fabriquen, importen, distribuyan o realicen test para la detección del COVID-19 deben estar debidamente registradas y autorizadas por el Ministerio de Salud provincial, para realizar dicha actividad.

Los test de detección del COVID-19 no son productos de venta libre, por lo que queda prohibida su venta o promoción. Además, no son productos de autoevaluación, y esto implica que no deben ser adquiridos para uso personal, ya que sólo pueden ser realizados en instalaciones preparadas para tal fin, por parte de profesionales de la salud, idóneos y competentes, que fueron habilitados previamente para tal efecto.