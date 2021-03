La Cámara Nacional Electoral confirmó el cronograma para las elecciones legislativas de este 2021. El detalle prevé que el 8 de agosto se realicen las PASO y el 24 de octubre las elecciones generales, tal como se había previsto a principios de año. Esta vez, la confirmación de la Justicia tiene un ingrediente especial en medio de los tironeos entre el oficialismo y la oposición por la realización de las primarias.

Ayer el presidente Alberto Fernández volvió a manifestarse en contra de la realización de las internas obligatorias en virtud de la situación sanitaria por el coronavirus y del costo que implican las elecciones, recursos que, según el Presidente, podrían utilizarse por ejemplo para pagar dosis de vacunas. Para que finalmente se suspendan las PASO, el Congreso debería dictar una nueva ley electoral, para lo cual requiere de consensos con los bloques de la oposición.

“Nosotros confirmamos las fechas porque tenemos que organizar el calendario electoral independientemente de lo que después termine definiendo la política”, explicaron allegados al tribunal que trabajaron en la resolución que se conoció este martes.

En esa dirección, el cronograma confirmado hasta el momento indica que el 27 de abril será el cierre del padrón provisorio (se publicará diez días después, el 7 de mayo) y la fecha límite para la inclusión de novedades registrales.

A continuación, el 10 de mayo será el último día para efectuar la convocatoria a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y el 9 de junio, 60 días antes de la primera jornada electoral, se pondrá fin al plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en los comicios.

En tanto, el 19 de junio se dará inicio a la campaña electoral, a la vez que será la fecha límite para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Luego, el 4 de julio comenzará la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual, hasta que empiece la habitual veda, 48 horas antes de los comicios.

Justamente este lunes, Alberto Fernández había vuelto a expresarse en contra de la realización de las elecciones primarias. Según el Presidente, el pedido para suspenderlas proviene de la mayoría de los gobernadores, “incluso de la oposición”. Y si bien recordó que la potestad para modificar la ley electoral la tiene el Congreso nacional, consideró lógica la postura de los mandatarios provinciales, quienes alegan dos razones.

Por un lado, agosto suele ser el mes más frío en la Argentina y ello podría significar el recrudecimiento de la pandemia de coronavirus. Y siguiendo esa línea de pensamiento, los gobernadores plantearon que resultaría innecesario tomar el riesgo de que la gente salga masivamente a la calle y se junte en las escuelas para emitir su voto. Por otro lado, creen que en el contexto sanitario y económico que atraviesa el país no se justifica semejante gasto para llevar a cabo las primarias. En ese punto, nuevamente Alberto Fernández coincidió y, a modo de ejemplo, afirmó en la entrevista cedida a Canal 9 que podrían utilizarse esos recursos para “pagar vacunas”.

Anteriormente, desde el gobierno bonaerense también habían manifestado que no están dadas las condiciones para que se realicen las elecciones primarias en agosto. “Desde lo epidemiológico preferiría que no fueran en agosto”, declaró Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de Axel Kicillof, en declaraciones a La Patriada. De acuerdo a su análisis técnico, es probable que para la época en la que están previstas las elecciones exista una “alta tensión en el sistema de salud” en virtud de un posible aumento de contagios de coronavirus. De todas formas, Kreplak aclaró que no se pueden “suspender”, pero que sí sería una opción “posponer las elecciones para más adelante”.

Con respecto a las elecciones generales, previstas para el 24 de octubre, el cronograma determina el 4 de septiembre como fecha de inicio de la campaña electoral y como fin del plazo para la registración de candidatos proclamados en las PASO.