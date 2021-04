Hace instantes desde las instalaciones de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que los dirigentes exigieron la suspensión de las clases para no colapsar el sistema de salud, la vacunación para los docentes en presencialidad y una reunión con el Consejo Asesor.

El Secretario General de la CTA Chubut, Tomás Montenegro, indicó que necesitan “tener un dato concreto respecto al calendario de vacunación docente. Hay mucha preocupación de los docentes que están la presencialidad y vemos día a día el aumento de casos y que el sistema de salud este por colapsar”.

“Todos sabemos que en nuestra región es un radio de 130.000 habitantes para pocas camas de Terapia intensiva y no se garantiza que haya mas camas a un año de la pandemia”, afirmó.

“Deben suspenderse las clases en los lugares donde notamos mayores contagios. No decimos que queremos la suspensión total de las clases, sino prevenir que en los lugares donde hay un aumento considerable”, explicó Montenegro.

El gremialista aseguró que “en esta región estamos en una situación muy compleja y si lo comparamos con lo del año pasado, son índices mucho más alto. Son embargo cuando escuchamos a la Ministra de Educación, pareciera que no pasara nada”.

Y detalló: “En el caso de la Educación Especial, por ejemplo, muchos niños no pueden utilizar un barbijo por cuestiones físicas, y necesitan el contacto cercano como el cambio de pañales, sin embargo, el riesgo es doble, un docente no vacunado puede contagiar a un niño y al revés, pero no hay un calendario de vacunación claro para los docentes en presencialidad”.

“En la educación no tenemos un listado, un orden por eso queremos una reunión con el Consejo asesor. Queremos que los docentes y los alumnos que son de riesgos estén considerados en las listas prioritarias”, sentenció.

“Debe suspenderse la presencialidad por unas semanas en donde hay un alto grado de contagio como hay en esta región o como empezamos a ver en el sur de la provincia”, afirmó.

Al respecto del reclamo, Montenegro expresó: “Pedimos que se convoque al Consejo Asesor, porque no sabemos dónde encontrar los datos que dicen livianamente en una conferencia de prensa las autoridades, y eso nos genera gran preocupación porque no se condice con lo que vemos”.

La situación salarial

Además, “queremos que se garantice la prevención porque en muchas escuelas no hay insumos necesarios que exigimos mediante el protocolo. Mostramos a principio de año la voluntad concreta, pero seguimos en la segunda ola todavía con un mes de atrasado salarial para el rango 3 y 4, sin recomposición salarial”, indicó.

El titular de la CTA, manifestó que “No podemos hacer que está todo bien y no pasa nada porque el Gobierno tiene que dar respuestas concretas. No nos interesa si es del Consejo o Observatorio, basta de burocracia porque necesitamos respuestas.

“La escuela es segura, pero no hay control en otras actividades”

Por su parte, Secretario General de ATECh Regional Oeste, Martín Pena, acompañó lo expuesto indicando que “hoy la escuela es el lugar mas seguro porque tiene un protocolo que se lleva adelante con la mayor de las responsabilidades”.

“Sabemos que no es la escuela el lugar de contagio, pero fuera de ella no hay una correlación con ese panorama, entonces se traen casos de afuera y se cierran las burbujas”, aseguró Pena.

Pena, afirmó que: “No sirve que en las escuelas el control sea riguroso si los chicos vienen en un transporte publico abarrotado porque ahí se producen contagios, Entonces si no se trabaja en conjunto podemos tener los mejores protocolos en las escuelas, pero desde la casa y las familias, hay que prevenir”.

“Muchos chicos faltan por ser contacto estrecho, por eso decimos que tiene que ser un trabajo conjunto. Las autoridades tienen que ponerse el saco, hacerse adultos, y ver que se cumplan los protocolos, porque vemos que en los espacios de recreación no se cumplen y tampoco están los que tienen que estar controlando”, aseguró el representante de Atech.

“Desde la educación tenemos este gesto de a pesar de tener una deuda hacer de la escuela el lugar mas seguro, pero no hay correlación por parte de las autoridades”, manifestó.

Por otra parte, “solicitamos la dispensa que diga que el docente que tiene un hijo escolarizado pueda trabajar de forma remota el día que su hijo no tenga clases, porque muchos compañeros los días de clase no tienen con quien dejar sus hijos y sacan cualquier licencia porque no tienen opción”.

“Dar la dispensa a los trabajadores, que se contemple la vacunación, que se reúnan las autoridades, pero que haya organización para que no cierren las escuelas a largo plazo. No evaluamos una medida de fuerza en este momento, pero dependerá de lo que haga o diga el Gobierno”, concluyó.