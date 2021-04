El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presentó este viernes el servicio de telemedicina para trabajadores de cooperativas que están incorporadas dentro del programa Fortalecimiento Cooperativo, de la Secretaría de Trabajo.



Durante el acto, realizado en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Gustavo Hermida, el secretario de Trabajo, Cristian Ayala y el subsecretario de Programas de Salud, Fernando Bosch Estrada. Participaron además representantes de la Cooperativa 15 de Septiembre de Rawson.



“Es una demanda en la cual el Estado no estaba presente”



Al respecto, Mariano Arcioni contó que “esto es una demanda en la cual el Estado no estaba presente con los trabajadores de las cooperativas, de esta manera se garantiza el acceso a la medicina, tener una cobertura plena las 24 hs del día y sin ningún costo”.



En el mismo sentido, el Gobernador explicó que “buscamos la cobertura integral de todo el núcleo familiar, pero por sobre todas las cosas que todos los trabajadores de la Provincia tengan una cobertura de salud, que en esta primera etapa estarían accediendo alrededor de 1.500 empleados que ya van a estar inscriptos en el correspondiente sitio web”.



“Este sistema de telemedicina, es muy importante no sólo por todos los beneficios que eso acarrea en la inmediatez de la asistencia profesional, pero por sobre todas las cosas evitando el riesgo de contagio en época de pandemia, porque evita ir a un centro asistencial”, indicó el mandatario.



A su vez, Arcioni aprovechó la ocasión para resaltar “el trabajo que viene haciendo Cristian Ayala en su cartera, en donde hace poco anunciamos el pago extraordinario en marzo por $4.000 extraordinarios en los aportes de los trabajadores de las cooperativas y que ya se están efectivizando, lo que deja a las claras que para este Gobierno, el cooperativismo es muy importante y buscamos acompañarlo en todo lo que sea”.



Acceso a la salud



Por su parte, el secretario de Trabajo, Cristian Ayala agradeció “al Gobernador por darnos la posibilidad de dar una respuesta ante este requerimiento de las Cooperativas. Saben que es muy difícil para los trabajadores de la economía social tener acceso a la salud en algunas circunstancias porque es imposible contar con un servicio en el ámbito privado, lo que hace que se recargue la atención pública”.



Agregó que “de esta manera, brindamos una respuesta a través del servicio de telemedicina, en donde se pretende que cada trabajador incorporado en el programa de Fortalecimiento que se brinda a través de la Secretaría de Trabajo, tenga acceso inmediato durante las 24 hs a un médico a través de un celular o una computadora, y evacuar rápidamente una consulta médica, pero es importante indicar que no incluye urgencias”.



Asimismo, el funcionario provincial anticipó que “la idea es ir probando el sistema para ver que sea realmente la respuesta que quieren los trabajadores y de ser así vamos a avanzar con todas las cooperativas y con todo el sector de la economía popular que es más amplio”.



Atención médica online



La secretaria de la Cooperativa “15 de Septiembre”, Dina Hitt, se mostró “muy agradecida con el Gobernador y su equipo de trabajo, ya que todos los miembros de la cooperativa, que en este momento está compuesta por 30 personas, van a poder acceder este servicio médico online”.



Además, remarcó que “es un alivio para nosotros porque esto significa que en este tiempo de pandemia no van a tener que ir hasta el hospital o clínica sino desde su casa con una cobertura de 24 hs van a tener una asistencia médica”.



Abanico de profesionales



Por último, el tesorero de la Cooperativa 15 de septiembre, Fernando Álvarez, destacó que “para nosotros es una ayuda muy buena porque las cooperativas tenemos una obra social limitada, no tenemos la gran apertura médica, y con esto podemos acceder a un abanico de profesionales que hoy no contamos como puede ser un dermatólogo, y sin costo alguno”.