"No hay que tenerle miedo a la vacuna"

En el día de hoy, comenzó la vacunación contra el Covid para mayores de 70 años en Esquel. Desde Red43, nos acercamos a las instalaciones del Club Independiente, lugar donde se realiza la campaña.

Hugo Castillo es mayor de 70 años, y comentó alegremente que fue vacunado con la primera dosis de la vacuna.

"Estaba inscripto, pero como abrieron la posibilidad de aquellos que no los llamaron, me acerqué y me vacuné"

Contexto difícil

"El miedo nunca lo tuve y no lo voy a tener. Soy muy creyente, no fanático. El miedo por mi no pasa, y no pasará nunca", sostuvo. Y además, "A la muerte no hay que tenerle miedo. Aquel que se asusta es peor..."

"Pasó mucho tiempo y por suerte no tuve ningún síntoma. Salgo a hacer las compras, siempre me protegí con el barbijo y la distancia, eso es lo mejor"

Sobre los cuidados, indicó que lo mejor es llevar las medidas correspondientes, antes de estar preocupado y quedarse encerrado, que eso "también hace mal".

En esa línea, comentó que "con una vacuna ya me refuerzo, y esperaré la otra. Tranquilo, haciendo lo posible para poder llevar el pan a la casa todos los días".

"Hago vida normal, pero con el cuidado que corresponde"

Respecto a la vacuna, manifestó que es "una más", como una de las tantas que tuvo que colocarse a lo largo de su vida. En este caso, para el coronavirus.