Vamos al cine: "Raya y el último dragón" y "En Guerra con mi abuelo"

Vayamos al cine! Te contamos de que se tratan las películas que vas a encontrar este fin de semana en el Cine Municipal.

Un buen plan para los más chicos o para ir la familia entera. En el Cine Municipal vas a poder ver “Raya y el ultimo dragón” (117 min) una divertida y emocionante aventura de Disney. Una película que fue lanzada en la plataforma Disney+ como muchas otras este año y que ha sido muy promocionada.

Sinopsis: “Tiempo atrás, en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía, pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como los Drunn amenazaron al mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad. 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera, llamada Raya, para encontrar al último dragón y detener para siempre a los Druun. A lo largo de su viaje, Raya aprenderá que se necesita algo más que magia de dragón para salvar al mundo: también se necesita confianza".

Esta película nos deja una linda enseñanza acerca de las amistades y la confianza, porque hay que dejar de lado las diferencias para el bien común, o mejor dicho para que Kumatra vuelva a existir.

Raya, deja de lado, la importancia de “ser una princesa” y nos lleva hacia una historia donde, cuando todo esta destruido en el mundo, tenemos que unirnos, sin importar quienes seamos. Nos hace viajar junto a Raya, en una divertida aventura en la que tiene que lograr construir una amistad, confiar y viajar con desconocidos.

La película arranca con mucha fuerza, pero cuando Raya comienza su viaje, se vuelve predecible y hasta nos llegamos a preguntar si los conflictos no han sido muy fáciles de resolver. Sin embargo, la película nos hace reir y tiene un mensaje muy lindo para todos, es recomendable para ver con tus hermanitos, primitos o hijos chiquitos, pero no es una película que vayas a ver un millón de veces más como las grandes de Disney.

Además, estará en la cartelera “En Guerra con mi abuelo” (141 min) una comedia familiar. Es una película pre-navideña, del estilo de “Mi pobre angelito”, de esas que sirven para escaparnos un rato de la realidad y reir bastante. Sinopsis: “El joven Peter se ve obligado a abandonar su habitación cuando su abuelo Ed (Robert De Niro) recientemente enviudado se muda a su casa. Con la ayuda de sus amigos, Peter declara la guerra a su abuelo para hacerle abandonar la habitación, pero Ed es un testarudo y no va a ponérselo nada fácil.” No es una película innovadora, ni tan bien filmada, es una historia sencilla sin muchas pretenciones, pero que proporciona entretenimiento para toda la familia. En fin, “En Guerra con mi abuelo” no es una película que va para un oscar, pero no vamos a despreciarla como comedia y nos va a hacer pasar un buen rato riendo en familia.