Desde la Unidad Regional Esquel, habló Thelma Roberts, la hermana del policía “Tito” Roberts asesinado en Corcovado, luego de confirmar la llegada del Cristian Mai Bustos el sábado a la ciudad de Esquel a la espera del juicio que se desarrollará el 1 de junio.

Roberts indicó que con la llegada Mai Bustos a Esquel, tienen “una sensación es de tranquilidad, la llegada me tomó por sorpresa porque no lo creía tan pronto, pero es lo que quería y esperando que todo salga bien”.

“La expectativa es la de siempre, que Mai Bustos termine preso y que Tito tenga justicia”, afirmó.

Y agregó que: “Pedimos la condena perpetua y esperamos que se de así el 1 de junio. Son muchos años hasta que llegamos al juicio y toda la familia está movilizada porque volvemos a vivir lo mismo”.

Respecto al día de junio, Roberts aseguró que ese día estarán como familia “firmes, juntos y con el dolor que llevamos hace muchos años. Esperamos que con el juicio nuestra vida tome un rumbo diferente, ya con Tito descansando en paz”.

En ese marco agregó que no comprenden la falta de acompañamiento de la Provincia: “Lamentablemente no estuvo el acompañamiento de Provincia, pensamos que iban a ser querellantes contra Mai Bustos, pero no fue así. De todos modos, él ya está en Esquel y vamos a tener un juicio”.

Al tiempo que indicó que al enterarse de la llegada de Mai Bustos a Esquel no quiso verlo, “decidí que fuera así. Tengo una mezcla de sentimientos. Trabajo en la unidad Regional y me separa una pared de la persona que terminó con la vida de mi hermano”.

“Tenía una relación hermosa con Tito, él era mi hermano más chico, lo ayudé mucho, lo llevé a escuela, lo acompañé siempre y era muy cercano para mi”, manifestó.

“Este juico tendrá muchos testigos y esperamos llegar a la cadena perpetua”, concluyó Roberts.