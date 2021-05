En las redes genera mucha polémica el video de un joven, "Nico Luna", supuesto empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, explicando porqué ya fue vacunado contra el coronavirus.

"Olich!!!, para los que vieron que me vacuné y empezaron a hacer preguntas si soy paciente de riesgo, tranqui, tranqui, corta la bocha...", señala el muchacho.

"Yo trabajo para un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social como técnico territorial... Esto significa que yo tengo que ir a zonas muy vulnerables, yo voy a los comedores y no se si las familias que van ahí se cuidan o no, así que tranqui, tranqui... No fui un vacunado VIP, fui un vacunado suertudo, la verdad...", agrega "Nico Luna".

En la parte final del video, el joven -ya en tono humorístico- se muestra con un filtro en su rostro y se ríe de quienes envidian su buena suerte por conseguir una vacuna: "¡jajja, estás celoso, güey!!!".