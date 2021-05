El Dr. Biondo explicó que hace tiempo “señalo que la realidad es complicada y estamos en una situación de plena actividad de la pandemia con crecimiento sostenido. Hay un promedio de 50 casos por día”.

El dato no menor, es que “la mitad de esos casos eran aportados por Esquel, y el resto en otras localidades que comprende la región”, advirtió Biondo.

“Tuvimos que hacer un cruce de información porque no se denunciaban los casos que fallecían en domicilios a causas del COVID y encontramos en ese cruce 20 casos que habían fallecido pero no fueron denunciados, alcanzando los 105 casos hasta el momento”, confirmó.

El epidemiólogo señaló que: “La situación es complicada, estamos definidos por la autocirulación del virus, a pesar de que estamos en medio de la campaña de vacunación. Queda mucho por vacunar y mucho por cuidarse porque la cuestión es compleja”.

“Si no se continúan con determinadas medidas de control de todo tipo, suceden estas cosas, gran cantidad de personas fallecidas que ni siquiera tuvieron un diagnóstico porque el sistema de salud no puede atender todas las situaciones”, aseguró el Dr. Biondo.

Y destacó: “Mientras hubo controles estrictos, sabíamos que las personas que estaban dentro de la región estaban en una zona libre de circulación del virus y los que salían de esa región se los controlaba. Cuando se dejó de hacer el virus comenzó a circular”.

En este marco, “lo único que podíamos pedir era que cada persona se cuide, pero eso no fue tan bueno porque la población no tiene un hábito de autocuidado importante en general. Cuando no se controló la circulación del virus se perpetuaron los contagios”, agregó.

“Tuvimos la gran posibilidad de estirar el tiempo sin circulación viral, pero la situación a nivel social no dio para más y como población no supimos aprovechar la ventaja que teníamos”, concluyó el epidemiólogo.