Durante la mañana se llevó adelante una nueva sesión ordinaria en la Legislatura de Chubut en donde se trató la Iniciativa Popular con la firma de 30.000 vecinos que rechazan la minería en el territorio provincial.

Luego de presentar el rechazo a la Iniciativa Popular, se dio paso al pedido de palabra por parte de los diferentes bloques en donde comenzó a hablar el legislador, Carlos Gómez (Chubut al Frente), señaló que: "Este proyecto establece la prohibición de la minería violando constitucional nacional, provincial, Ley 5001. Para cerrar todas las actividades vinculadas hay que reformar la constitución nacional, porque actualmente por más firmas que se junten, no se puede".

"La Iniciativa Popular escudándose en la sustentabilidad elimina la posibilidad de la actividad minera y las empresas actuales como ALUAR en seis meses deberán dejar de realizar la actividad generando más desempleo en Chubut. Defendemos la Ley 5001 y trabajamos para que la meseta chubutense tenga la posibilidad concreta de acceder al desarrollo sustentable. Por eso rechazamos los alcances de la Iniciativa Popular", afirmó el legislador.

Por su parte, la diputada Leila Loyd Jones (Chubut Unido), indicó que pidió el tratamiento de la Iniciativa Popular y que "corresponde escuchar a los creadores que son los miembros de la Unión de Asambleas".

"Deberían haber sido convocados para escuchar su opinión. Creo que el proyecto no fue trabajado como corresponde mas allá de que se presento en noviembre. Creo que los vecinos merecen ser escuchado como con otros proyectos que hicieron show y debatieron. Por eso propongo que vuelva a comisión el dictamen", aseguró Loyd Jones.

Al tanto la diputada Rossana Artero (Chubut Unido), manifestó que le "resulta llamativa la preocupación que tienen algunos sectores por cumplir a rajatabla lo previsto en la constitución, es llamativo tanto apego a las leyes y las constitución porque este no es un gobierno que las cumple".

Y agregó: "Tengo sobradas pruebas de lo que estoy diciendo. Lo que se pretende con este tratamiento es lograr el rechazo a la iniciativa popular y así avanzar con la Ley de zonificación".

Artero expresó: "A mi criterio, no es una real y verdadera preocupación institucional ni constitucional, sino que es un sentido de oportunidad ante la posibilidad de obtención del rechazo de este proyecto".

En respuesta, la diputada Tatiana Goic (Bloque Cultura, Educación y Trabajo), afirmó que: "Yo no voy a acompañar el rechazo, porque me parece injusto que la iniciativa popular no llegue al recinto con un dictamen favorable al menos en minoría. Lo justo es que los 30.000 vecinos que están pidiendo deben ser escuchados y debatirlo acá".