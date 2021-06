Pamela Acuña, exdirectora de Gobierno de la Municipalidad, fue convocada por Julio Ruíz para ocupar el cargo. Luego de la asunción de Mariela Sánchez Uribe en la secretaría, realizó un balance de la gestión.

"Es un balance positivo. Con Julio conformamos un buen equipo. Teníamos nuestras diferencias, pero supimos construir un buen equipo de trabajo. Obviamente hubo altibajos en la gestión, pero me voy conforme con el trabajo realizado. Cumplimos con la gente de Tierras Fiscales y de Educación Vial para que puedan estar más cómodos para trabajar", expresó Acuña. "Dentro de todo se fue organizando la dirección y hoy está en condiciones para que Mariela pueda seguir trabajando normalmente", agregó.

Sobre las cosas que quedaron pendientes, manifestó: "Defensa del Consumidor es una área que necesita el arreglo del edificio. El transporte urbano es un tema candente y se necesita poner en funcionamiento en forma urgente. Todas las áreas funcionan con sus jefes de departamentos y son muy responsables. Pueden llevar a cabo el trabajo sin ningún problema".

En particular, respecto al transporte, Acuña explicó: "Es algo que nos preocupaba con Julio desde que se dieron de baja las líneas de Acevedo y Perazzo. Tuvimos a Jacobsen, pero no le fue rentable. Hoy está tomar la decisión correcta para que la gente tenga disponible el transporte y que no se caigan los subsidios de provincia y de Nación".