El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut convocó a un paro provincial por 48 horas en reclamo de una paritaria salarial y distintas demandas.

La medida contempla una medida de fuerza el lunes 26 y martes 27 de este mes, al finalizar las vacaciones de invierno. Hay que recordar que el miércoles 28 de julio será feriado provincial por el aniversario de la llegada de la colectividad galesa así que –en total- serían 3 días sin actividad luego de las vacaciones de invierno.

El secretario general del gremio, Santiago Goodman, señaló que el paro previsto para el lunes 26 y martes 27 de julio surge de la falta de respuestas de las autoridades provinciales al no convocar al gremio a una mesa de negociación paritaria, pese a la advertencia de iniciar medidas de fuerza.

En ese contexto, recordó que "en el acta del 21 de mayo el Gobierno provincial aseguró que se convocaría a una mesa de negociación paritaria para la tercera semana de julio", sin embargo, esta mesa nunca fue convocada.

"Jamás nos llamaron a pesar de las innumerables advertencias que hemos hecho", señaló.

También aseguró que "si no nos convocan, no se reinician las clases, es así de sencillo. Tenemos 19 meses sin aumento salarial y todos sabemos cómo aumentaron los precios en ese período".

Al planteo, se suma la necesidad de "garantizar los recorridos del trasporte escolar, responder a por las obras de infraestructura escolar que faltan y otras que nunca comenzaron y aumento de partidas ordinarias y extraordinarias de Covid-19".

Por último, Goodman señaló que el Gobierno "no solo no quiere discutir un reajuste salarial, sino que además paga los sueldos como quiere. Incluso, los trabajadores estamos percibiendo los haberes que tenemos atrasados en cuotas". Y reiteró que en caso de no ser convocados esta semana, no reiniciarán las clases el próximo lunes.