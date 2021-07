El Ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, se refirió a la crítica situación que se vive en el Parque Nacional Los Alerces luego de varios hechos de violencia.

"Es un problema del que nunca nadie se quiso hacer cargo. Estamos hablando de delincuentes que a través del terror, atacar y vandalizar, concluyen en una ocupación de tierras que es de ellos y que les corresponden. Si tuvieran el derecho, irían por la vía judicial y les reconocerían ese derecho. Tenemos unos energúmenos identificaron que ingresaron al Parque Nacional. Es competencia federal que ha permitido que destruyan un puente ancestral, patrimonio de la humanidad", expresó Massoni.

"Hubo atentados contra los guardaparques, físicos y contra sus vehículos. También contra las casillas y nunca han hecho nada. No digo que Gendarmería y las fuerzas no llevan a buscar la paz, sino que hay n lineamiento nacional del cual no coincido", agregó el Ministro.

Además, comunicó que: "Resolvimos poner una custodia las 24 horas en las salidas del Parque Nacional que es territorio chubutense. No vamos a permitir que estos delincuentes quieran ingresar y hacer lo que se les cante, creyendo que están por encima de nuestras normas. no es así en Chubut. Es para lo que salgan del parque. Gendarmería no va los lugares donde están estas personas y parece que terminamos cuidándolos. Patrullan y generan controles en las personas de bien. En donde tengamos jurisdicción no va a ser el mundo del revés".