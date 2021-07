Luego de idas y vueltas públicas, a pocas horas de la presentación de las listas de los precandidatos de las alianzas políticas de Chubut, la precandidatura del ministro de Seguridad, Federico Massoni, al Senado se definirá durante las próximas horas.

El juez federal con competencia electoral, Hugo Sastre, resolvió durante la tarde del viernes que no existe la posibilidad de que Chubut Somos Todos lleve en sus listas a personas que no estén afiliadas a dicho partido. Massoni no está afiliado a la fuerza creada por el exgobernador Mario Das Neves por lo cual los referentes del partido y el gobierno provincial trabajan intensamente para destrabar esa limitación.

El problema radica en que la Justicia Electoral habilitó a extrapartidarios a integrar listas pero siempre y cuando lo permitan las disposiciones internas de cada agrupación política. “No sería nuestro caso”, comentaron referentes del ChuSoto a Red43. “Si no estás afiliado no podés ser candidato”. Por ese motivo el presidente del partido, Máximo Pérez Catán, a instancias del gobernador Mariano Arcioni, revé esta situación tras la inesperada determinación del juez Sastre.

Betina Grosman, secretaria electoral, profundizó la explicación a medios del Valle: “El juez (Hugo Sastre) dictó una providencia donde intimó a las autoridades partidarias a que adecuaran el reglamento que habían presentado con la carta orgánica porque habían dispuesto la facultad de poder habilitar extrapartidarios en las listas...El juez entendió que la carta orgánica de ChuSoTo no habilita esta posibilidad porque tendría que estar específicamente contemplada como norma permanente ya que el artículo 2 de la Ley de Partidos Políticos dice que podrán llevar extrapartidarios siempre y cuando esté previsto en su carta orgánica en forma específica y acá no está previsto”.

Informó Grosman que “la resolución fue basada en la ley de partidos políticos y en la carta orgánica del Chusoto que está publicada en la página web del Poder Judicial sancionada en 2017”.

Tras esta medida judicial, la herramienta para Chubut Somos Todos es la apelación. Y en ese sentido, trabajan contrarreloj para torcer la medida en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral.

A pocas horas del cierre de listas, con la unidad del Frente de Todos, las listas casi oficializadas por la UCR y el PRO (ambos integrantes de JUntos por el Cambio), resta definir la situación de Massoni en la lista del Senado mientras está la confirmación de que el ministro de Salud, Fabián Puratich, está firme al frente de la lista de Diputados.

El ministro de Seguridad aguarda la definición en Trelew, ciudad en la que protagonizó una serie de allanamientos junto a la Policía durante la madrugada.