La directora de la Escuela Nº 791 de Esquel, Alicia Toloza, reflejó una situación compleja en la formación de los estudiantes que ingresan al nivel secundario.

"Estuvimos reflexionando en el cierre de esta primera etapa. Estuvo complejo. Nosotros desde el 16 de marzo iniciamos la presencialidad y contamos con más conocimiento de la situación de los estudiantes. Esto nos permite pararnos en una realidad conocida y no a través de la virtualidad, donde es poco el conocimiento de los chicos", indicó Toloza.

Sobre la formación académica, la directora de la institución dio a conocer una situación muy preocupante: "Notamos con enorme preocupación las condiciones en las que llegan los estudiantes al nivel secundario. En esta provincia transitamos intermitencias hacia 4 años, por paro y el COVID. Nuestra preocupación pasa por la situación en la que llegan. Nosotros recibimos estudiantes que saben leer, escribir y el manejo de las operaciones matemáticas básicas. Nos encontramos con que ahora no. Tenemos muchos estudiantes que no saben leer ni escribir. Los docentes de nivel secundario no tenemos en nuestra formación alfabetización inicial. Vamos a implementar un proyecto de alfabetización en el ciclo básico con los estudiantes de 1, 2 y 3 año".

"Buscaremos presentar una propuesta que refleje la realidad que nos preocupa para poder trabajarla a mediano y largo plazo. Si pasa esto del nivel primario al secundario, también del secundario al terciario y universitario. Estas dificultades de 4 años repercuten enormemente en la formación de los chicos. Tratamos de hacer lo más que podemos y seleccionar saberes y capacidades que los ayuden a poder acoplarse a las exigencias de un terciario y universitario, pero estamos lejos y eso lo sabemos", concluyó.