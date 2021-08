El Director del Hospital de Trevelin, Dr. Leonardo Boquet, se refirió a la campaña de vacunación en la localidad: con unos 8000 vecinos que recibieron al menos una dosis de las vacunas contra el coronavirus.

Sin embargo, comentó que no hay mucha convocatoria: "Tenemos una gran disposición de vacunas, el tema es que la población no se está vacunando o se está vacunando menos de lo que nosotros pensábamos. Lo observamos cuando se liberó la vacunación. No estamos pidiendo ningún requisito. A toda persona mayor de 18 años, siempre y cuando sea para primera dosis y alta COVID, así y todo son pocas personas las que tenemos por día".

Por otra parte, Boquet dio una de las posibles justificaciones: "Durante muchos meses, los medios nacionales batieron en contra de las vacunas que comprábamos nosotros, tanto de la Sputnik como de las chinas. En esos informes se difundía que la única que servía era la Pfizer. Esto ha sido una maniobra lobbista que pone mucho dinero en los medios de comunicación. La gente quedó con la idea de que ninguna vacuna sirve, excepto la Pfzier".

"La gente pide Sputnik. A nivel mundial ha de mostrado ser una de las vacunas más convenientes, pero no hay mucha oferta de Sputnik de primera y mucho menos de segunda. Hay que conformarse con Sinopharm o Astrazeneca", agregó Boquet.

Por último, el director del Hospital de Trevelin habló de las aplicaciones de segundas dosis: "En todas las vacunas se pregonaba vacunar a los 3 meses de la primera. Ahora Nación está revirtiéndolo. Aparentemente van a cambiar y se pase a 15 días de nuevo, como en un principio. Todavía provincia no nos ha dado esa normativa. Seguimos esperando 3 meses para dar la segunda dosis de todas vacunas".