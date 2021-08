Cuando los logros económicos y las demandas sociales no están en la misma sintonía o al menos la estabilidad económica de una localidad pasa por una eficiente recaudación y un adecuado pago de cuentas estatales (salarios, proveedores, etc) sin que ello tenga un impacto notable en las demandas sociales, es difícil que ese sea el futuro o el cambio que se necesita para salir de la recesión y falta de trabajo y con ello de la precarización que afecta a nuestro municipio.

Si esta tesis no tuviera asidero en nuestra localidad, habría que preguntar qué piensan los tantos vecinos que necesitan de transporte público y no pueden acceder a los costos de un taxi o remis y tampoco cuentan con un vehículo propio, o qué dirán aquellos que esperan porque un servicio histórico y de calidad como lo fue siempre la pileta hoy no se sepa cuándo se pondrá en marcha, esgrimiéndose las más inverosímiles justificaciones sin aceptar que lo que se necesita es que se destinen los fondos necesarios para este fin.

Que interesante sería escuchar a aquellos que quieren abrir un nuevo emprendimiento, ni siquiera uno mediano, solamente uno pequeño y entre alquileres e impuestos se dan cuenta que es imposible; o qué piensan los que han tenido que cerrar o han quebrado sin posibilidades de reinventarse en el actual entorno.

Hay que ver como se encuentran los “vecinos en emergencia”, muchos de los cuales aún siguen esperando algún paliativo para el pago de los servicios básicos, ya que la falta de trabajo prevalece para hacer frente a las principales necesidades de una importante cantidad de hogares.

Qué piensa aquel que nunca necesitó asistencia social y hoy un comedor comunitario es la única solución para comer, y a su vez que dirán los que les ponen el hombro a los comedores y tienen que insistir e insistir ante el poder local para que no se corte la ayuda que dan.

Qué dirán los que se ilusionaron con asfalto y hoy se dan cuenta que la única forma es a través de un consorcio y aun así y teniendo un 20 % de participación municipal, nadie les garantiza que puedan llegan a concluir la obra como corresponde.

A estas alturas qué piensan los vecinos del Alto Rio Percy sobre la obra que le prometieron en el primer mandato de este gobierno y nunca se ejecutó completamente.

Cuál es la posición de la mayoría de los esquelenses, usuarios del mercado cautivo que representa la Cooperativa 16 de Octubre, del papel del municipio que muy poco incide o no se inmiscuye en un ente que le corresponde velar por su buen funcionamiento.

Qué interesante sería escuchar a los trabajadores precarizados del propio municipio donde los beneficios jamás los incluyen y miran con asombro como los años pasan y la corporación los excluye.

Que diremos todos ante la emergencia hídrica que atravesamos y nunca se ha pensado en invertir en la captación de agua para que no falte en la ciudad.

¿Es un logro tener tres masas salariales ahorradas, un fondo anticíclico y gran presión impositiva para lograrlo? La respuesta deja muchas interrogantes. Sería interesante poner en consideración estas tantas carencias y dificultades para establecer con claridad qué necesita Esquel y equilibrar la balanza económica y social.

Tal vez, es necesario empezar a pensar que, en política, la adecuada administración económica y la solución a las demandas sociales son complementarias y un aspecto no es más importante que otro, al contrario, los logros de un municipio ordenado económicamente no tienen razón de ser sin beneficios sociales encaminados a hacer crecer a la comunidad desde el estado presente y las oportunidades para la mayoría.

