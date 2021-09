Días atrás el Intendente de la ciudad de Esquel, Sergio Ongarato, anunció a través de sus redes sociales que le solicitó la renuncia al Secretario Coordinador de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, por realizar el anuncio de obras sin su autorización.

Asimismo, el mandatario municipal anunció Jorge Colinecul quedaba a cargo de la Secretaría de Hacienda hasta el pasado viernes.

En el día de hoy Ongarato indicó que todavía no tienen al nuevo Secretario de Hacienda. "Estamos hablando con vecinos, pero hasta no estar confirmado prefiero no dar nombres. Después hay muchas especulaciones y se genera una expectativa muy grande en la ciudad", sostuvo y subrayó que esperan pronto tener el nombre.

En ese marco, confirmó que Matías Taccetta ya está desvinculado de la Municipalidad y hasta el momento no tuvo una conversación con él.

Por último comentó que en el día de mañana probablemente tenga una reunión con el precandidato a Senador, Ignacio Torres.