Martín Pena, Secretario de ATECh, habló acerca del paro por 48 horas que llevan a cabo los docentes de Chubut.

En ese marco, explicó que "como decimos siempre, nos gustaría estar en el aula pero el gobierno nos empuja a estas medidas de fuerza".

Cabe mencionar que el Consejo Directivo Provincial de ATECh por mayoría de mandatos escolares resolvió un paro por 48 horas para los días 16 y 17 de septiembre y además, asambleas de media jornada.

A través de una reunión del Consejo Directivo, arreglaron para realizar el viernes una caravana en homenaje a María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, docentes de Comodoro Rivadavia a dos años de que murieran en un trágico accidente cuando regresaban de Rawson de participar de manifestaciones en contra del pago escalonado.

Los homenajes se realizarán en Ruta 3 km 1571, Ruta 26 Km 133 Sarmiento, Ruta 40 rotonda Ruta 250 Raquel, Ruta 40 cruce a El Maitén.

En relación a esta cuestión, Pena mencionó que el paro se realiza "con un sentido más profundo, en el Día del Profesor pero conmemorando a nuestras compañeras docentes, quienes fallecieron en un accidente volviendo a la ciudad de Comodoro".

"Es una lucha que no cesó, el gobierno no invierte en la educación y no realiza aumentos salariales", destacó.