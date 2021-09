Los Trabajadores de la Salud se reunieron en asamblea el último viernes y determinaron un nuevo paro de 120 horas a partir del lunes 27 de septiembre y hasta el 1 de octubre, pidiendo respuesta a los reclamos salariales.



En este sentido, la Delegada General del SISAP, Noelia Domenez, sostuvo que es por el reclamo que "llevamos adelante hace tiempo y no hemos tenido respuestas del Gobierno Provincial"

Y destacó: "No hubo respuestas ni acercamientos por parte del Gobierno Provincial”.



Domenez indicó a Jornada que presentaron en la Secretaría de Trabajo y en el Ministerio de Salud un paro de 120 horas. "Son 5 días. No pudimos bajar la cantidad de horas de paro por la falta de respuestas. Se ha llegado a una situación crítica, no estamos pudiendo abordar la problemática salarial y las paritarias”.



Por último, la sindicalista aseguró que no quieren "perjudicar a la sociedad, sabemos que disminuye la atención en la salud pública, pero hay un solo responsable: el Gobierno provincial”.