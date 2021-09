El Reino: ¿Cuánta realidad hay en la ficción?, ¿Tiene Argentina realmente un voto evangélico?

A mediados de agosto el gigante del streaming estrenó un nuevo thriller político de producción nacional. Con un elenco de primera entre los que se cuentan Mercedes Morán, Diego Peretti, Peter Lanzani, Nancy Duplaa, Joaquin Furriol y el Chino Darín. Guionada por la escritora Claudia Piñeiro narra la historia de Emilio Vázquez Pena, un pastor candidato a vicepresidente de la República cuyo compañero de fórmula, Armando Badajoz, es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña.

Conversamos con Gabriela Cevalo Boro, socióloga especialista en investigaciones religiosas, sobre cuánta realidad hay en está ficción.

Pregunta: Sectores evangélicos acusaron a Claudia Piñeiro, la guionista del reino, de fascista por estigmatizar a la Iglesia Evangélica... ¿Podría considerarse El Reino cómo una serie fascista?

Respuesta: Diría que a simple vista no se puede considerar El Reino como una serie fascista. El fascismo es una ideología del SXX a favor de los totalitarismos, los movimientos antidemocráticos y en pos de instalar la hegemonía de las ideas de la extrema derecha. Yo no creo que una serie de Netflix pueda llegar a tener algo que ver con todo eso. Lo que sí, es una expresión, o un adjetivo, que utilizó no un sector del evangelismo sino La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina -ACIERA- en un comunicado público donde ellos se expiden acerca de esta serie. ¿Por qué ACIERA usa este adjetivo? Porque básicamente esta organización nuclea a los grupos afectados por los sentidos comunes que puede llegar a instalar y reproducir está serie. La serie es una serie, es una ficción, no es un paper académico, y por tanto, no tendría por qué pretender describir la realidad cómo es. Una expresión artística no tiene que decir o intentar decir la verdad sobre las cosas. En ese sentido, uno puede hacer una película sobre cualquier cosa, decir cualquier barbaridad, y eso no está ni bien ni mal. Las ciencias sociales que estudian el comportamiento de las religiones y los grupos religiosos, y en este caso, del evangelismo, sí dan cuenta o intentan explicar o describir cómo se comportan los grupos religiosos. Y digamos que hay una distancia bastante grande entre cómo se comporta el evangelismo y como lo retrata la serie. Por un lado, a nivel de rigurosidad la serie no está bien, no es verdad que un pastor evangélico en Argentina pueda ganar las elecciones. En el comunicado ACIERA se expide como un afectado, como alguien que vio en la serie un prejuicio, o un retrato poco verosímil, le parece peligroso esta mirada de los evangélicos en la sociedad, y claro, lo denuncian. Por qué qué pasa en la serie, la serie muestra a los evangélicos como una grupo de personas demoniacas, donde pareciera que hay una vinculacion entre los pastores y el lobby de los cuadros políticos, una relación muy estrecha entre los pastores y la corrupción o la pedofilia. En resumen, la serie deja mal paradas a las Iglesias Evangélicas y quienes se sienten aludidos tienen el derecho de manifestarse en contra de eso, porque hay un prejuicio a las religiones en general, pero a los evangélicos en particular porque somos un país que tratado a los evangélicos como una secta, como lugares de oscurantismo. En la serie, aun peor, como lugares de mafia, de corrupción, de pedofilia, y los protagonistas van a tratar de desmentir estos prejuicios. Desde las ciencias sociales, lo que se puede decir, es que es algo más heterogéneo. Los grupos evangélicos no son esencialmente oscurantistas, sectarios, de derecha, corruptos. Te diría, que desde la ciencias sociales la mejor forma para hablar de los evangélicos, es de los evangelismos como una pluralidad, como se habla de los feminismos, de las derechas, los evangelismos son heterogéneos.

Pregunta: Entonces... ¿De qué hablamos cuándo hablamos de la Iglesia Evangélica? ¿Qué porcentaje de ciudadanos argentinos forman parte de ella?

Respuesta: Esta pregunta está respondida por una encuesta del Conicet a cargo de Fortunato Malimacci, que es la encuesta nacional sobre creencias, valores y actitudes en la Argentina. Esta encuesta arroja que los evangélicos pasaron de ser el 9% en 2008 al 15% en 2019. Esta confesión crece especialmente entre las personas sin estudios, y quienes solo accedieron al nivel de educación primaria. Contra este crecimiento porcentual del evangelismo, la misma encuesta demuestra un decrecimiento porcentual del catolicismo. Los católicos durante el mismo periodo pasaron a ser del 76% en 2008 al 62% en 2019. Otro dato más de esta encuesta es que, del 15% de evangélicos en Argentina la mayoría, el 87%, pertenece a la rama Pentecostal. Entonces estaríamos hablando de un grupo religioso, que son cristianos practicantes del evangelismo pentecostal, que está creciendo en los últimos años en nuestro país. Y esto se da en un momento de decrecimiento del catolicismo que es históricamente la religión hegemónica en nuestro país.

Pregunta: ¿Hay un partido evangélico?

Respuesta: Desde la recuperación de la democracia, y antes, la religión que más injerencia o relación tenía con el poder político en nuestro país era el catolicismo. Este crecimiento del evangelismo que se ve en las últimas décadas, viene acompañado de una introducción de los evangélicos en el poder político. ¿Cómo se relacionan? Bueno, se relacionan de una manera, te diría, hasta que errática. Hubo intentos de crear partidos evangélicos en los 90, como el Movimiento Cristiano Independiente, el Movimiento Reformador Independiente, estos partidos fueron a elecciones y fracasaron. Después hubo ciertos intentos de introducirse en alianzas de otros partidos ya existentes. Pero, electoralmente, a nivel de proyecto partidario los evangélicos nunca pudieron ganar las elecciones. Hay una experiencia, que es la de Cynthia Hotton, que viene de la mano de López Murphy creando la corriente Valores para mi País. Siendo ella evangélica y estando dentro del PRO consiguió llegar a ser Diputada Nacional. Esa sería una de las pocas experiencias que tenemos de un cuadro evangélico que llega por medio del voto popular a conseguir un puesto decisivo en el Estado, como lo es una banca en diputados. Pero, más allá de estas experiencias, los evangélicos en general no tienen una estructura partidaria que les permita participar en política como un partido confesional. Tienen una relación con la política claramente, pero es más errática.

Pregunta: ¿Qué relación tiene la iglesia evangélica con el poder político en Argentina?

Respuesta: Lo que se describe, lo que más o menos acuerdan los estudios que estudiaron estas experiencias de los 90, es que lo que les da capital político a los evangélicos es el trabajo territorial a partir de la crisis de los tardíos 90 y 2001. Hay un ingreso en el trabajo territorial que hace que los evangélicos se conviertan en interlocutores válidos para los partidos políticos, los funcionarios locales, y para la iglesia católica que también tiene una tradición de trabajo en territorio. Hay por otra parte una paulatina entrada de los pastores en las oficinas de culto municipales. Un crecimiento en el impulso de la creación de oficinas de culto municipales en el área metropolitana de Buenos Aires a partir de 2011. Este es un espacio que le da el estado municipal a las relaciones entre el municipio y las religiones locales. Muchas de estas oficinas creadas recientemente son dirigidas por pastores evangélicos. Sin embargo, no hay una correlación directa entre la pertenencia política del intendente o la mayoría partidaria del Concejo Deliberante en el momento en que se crea la dirección de culto y el pastor evangélico. Hay pastores evangélicos que son directores de culto, cercanos al peronismo y los hay cercanos a cambiemos o bien independientes. Así, parecería que los evangelismos encuentran la forma de construir poder desde el territorio, desde abajo y legitimarlo a través de las oficinas de culto sin necesariamente tener un color político u otro.

Pregunta:¿qué porcentaje de evangélicos hay en nuestro congreso? ¿Tenemos un voto evangélico?

Respuesta: No sé si ese dato existe. Respecto a si tenemos un voto evangélico la respuesta es que no. Pareciera no haber un voto evangélico en nuestro país En nuestro país la contienda electoral sigue muy marcada por el antagonismo entre el Peronismo y el Antiperonismo. ¿Qué pasa con la serie? La serie toma mucho de cómo se comporta el evangelismo en Estados Unidos y en Brasil, donde sí hay un voto evangélico.