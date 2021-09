La hermana de Leandro "Tito" Roberts, el policía que perdió la vida en Corcovado en el año 2009, habló luego de un cuarto intermedio realizado en el juicio contra Cristian Bustos, alias "Mai", que comenzó este martes en Esquel después de muchos años.

Luego de las declaraciones de la abogada defensora de Bustos, Dra. Valeria Ponce, quien dio a entender que la fiscalía no podrá corroborar la participación de Bustos en el homicidio de Tito Roberts y el pedido de disculpas del imputado a la familia, hizo conmover a Thelma.

"Es fuerte verlo. Lo tenemos muy cerca, pero es lo que nos toca vivir hoy. Era lo que estamos buscando hace muchos años. Lo logramos y esperemos que se haga justicia. Todo lo que venga de Bustos no me sirve, las disculpas no me sirven. Tito no está y a mi no me sirven", expresó.

Además, agregó: "Seguramente van a tener su estrategia y tengo que armarme de valor y sé que tengo que seguir escuchando muchas de esas cosas. Vamos a estar todos juntos. Tengo confianza y creo que van a hacer bien su tarea, estoy confiando plenamente en ellos".

Sobre el planteo de la abogada Ponce, Thema indicó que: "Es lo que me preocupó y me sacó de eje. Tito hoy no está. Confío en la declaración de los demás testigos. Todo es estrategia, según me dicen. Confío en las pruebas de fiscalía, sobre todo en eso".

Por último, sobre el no acompañamiento de provincia manifestó: "Es fuerte y doloroso porque era un empleado público. Creímos que provincia iba a estar e íbamos a tener apoyo. No lo tenemos, pero la familia decidió llegar hasta el final y acá estamos".