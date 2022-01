Consultado por la inquietud de muchos vecinos de Esquel, el Jefe de Servicios Sanitarios de la Cooperativa, Mauricio Mateos, dijo: "Debido a las lluvias del jueves que no pensamos que iban a ser tan intensas, se enturbió lo que es toda la cuenca del arroyo Esquel aguas arriba y, eso ingresó a la planta. Como la cisterna no estaba llena se mezcló ese agua junto con la de las perforaciones; durante el viernes se notó el agua turbia, entonces se cerró el ingreso de agua y estuvimos alimentándonos con el ingreso de la Willmanco por unas horas hasta que aclaró el agua del Arrollo Esquel".

"Como los filtros de la planta no dan abasto con el caudal que ingresa y que se usa para filtrarlo totalmente, es por eso que se vio la turbiedad; la zona de Esquel que se abastece de otra captación no notó esa consistencia. Pedimos disculpas, estas precipitaciones tan intensas nos agarraron de sorpresa. Hacemos hincapié, en el uso racional del agua potable y si no tienen perforaciones sepan que hay horario de riego y eso afectó a otros lugares que usan el agua para consumo humano".