Luego de la reunión mantenida con el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, los padres del Centro de Día brindaron una conferencia de prensa para dar detalles de la misma y comentar cómo se procederá a futuro en la dependencia municipal.

Andrés Saposnik, destacó en principio lo positivo de "haber encarado esta convocatoria": "Sirvió; el intendente nos invitó a hablar con el; fue una reunión distendida, con toda la sinceridad del mundo y con muchas coincidencias".

"Nuestros hijos están en una desesperación permanente. Quieren volver; ese es su mundo"

Seguidamente, aseguró que "el tema edilicio lo están encarando. Ongarato nos comentó una serie de cuestiones que tienen que ver con el piso. Hay muchos problemas que van a tener que solucionar".

El director de Discapacidad, Juan Margara, va a estar en el Centro de Día cumpliendo una especie de función de Director Provisorio. Como secretaria, estará Alejandra Crespo; que cuenta con el aval de los padres. "Por ese lado estamos cubiertos", aseguró Saposnik, agregando que "esta gestión comenzará el lunes, pero no nos prometieron la concurrencia aun porque hay que ajustar un montón de cosas y asesorarse sobre la funcionalidad".

Por otro lado, se refirió a las problemáticas de falta de una enfermera, los inconvenientes para arreglar el transporte, entre otras; "hay cuestiones que no se pueden dilatar más".

Seguidamente, se expresó el Intendente, Sergio Ongarato, quien aseguró que "el tema transporte es complejo", haciendo referencia a los problemas que han surgido para conseguir los repuestos correctos: "el vehículo estuvo en el taller varias veces. Los repuestos no encajan y esto genera demoras. El rodado requiere de su cuidado al momento de usarlo y eso es lo que a veces no se advierte".

Con respecto al piso, indicó que hay un tema técnico complejo: "hay un problema de tipo no estructural pero si de base. Los cerámicos, se arreglan y se parchan pero se vuelven a levantar. Si cambiamos todo volverá a suceder. Una de las medidas es remplazar los cerámicos, porque poner alfombra no es factible. Un piso flotante tampoco porque genera estática. Otra opción es el microcemento, pero no asegura que esto quede bien. Por eso proponemos ir remplazando los sectores en los que los cerámicos van saltando a medida que va sucediendo".

Por último, el mandatario municipal dejó en claro cuestiones que tienen que ver con la situación de los contratos de los trabajadores: "siempre esta gestión ha renovado todos los contratos, salvo casos puntuales. Es más, hemos pasado a planta a 80 personas. Que se ponga en duda nuestra consideración hacia el empleado y los contratados, no va para esta gestión".